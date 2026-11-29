Jako první upozornil na problematické brambory 20. listopadu Kaufland. O tři dny později zveřejnily obdobná upozornění také Lidl a Globus, které odebíraly zeleninu od stejného francouzského dodavatele. Laboratorní rozbor odhalil zvýšený obsah glykoalkaloidů, jejichž konzumace ve větším množství může způsobit zdravotní komplikace. Obchodníci proto zákazníkům doporučují, aby dotčené výrobky nejedli a vrátili je do prodejen.
Situaci může zákazníkům komplikovat skutečnost, že se brambory v jednotlivých obchodech prodávaly pod odlišnými názvy a v různě velkých baleních. Nejspolehlivějším společným poznávacím znakem je číslo šarže 26128774, které by mělo být uvedeno na obalu.
Kterých brambor se stažení týká?
V Kauflandu se jedná o červené konzumní brambory varného typu A v balení o hmotnosti 1,5 kilogramu s čárovým kódem 3360190046453. Lidl stahuje červené konzumní brambory ve stejně velkém balení a se shodným číslem šarže.
Globus upozornil hned na dva výrobky. Prvním jsou červené brambory Globus Gold v kilogramovém balení s čárovým kódem 3360190070595. Druhým jsou pozdní červené konzumní brambory v balení o hmotnosti 1,5 kilogramu s čárovým kódem 3360190059361. V obou případech se jedná o stejnou šarži od dodavatele Parmentine.
Zákazníci mohou zakoupené výrobky vrátit v prodejnách příslušného obchodního řetězce. Kaufland výslovně potvrdil, že peníze vrátí také lidem, kteří již nemají pokladní doklad. Globus zákazníkům rovněž přislíbil vrácení celé kupní ceny.
Proč nepomůže spoléhat na důkladné uvaření?
Glykoalkaloidy nejsou látky, které by se do brambor nutně musely dostat zvenčí. Rostliny je přirozeně vytvářejí a za určitých okolností může jejich koncentrace dosahovat hodnot, které jsou pro člověka zdravotně rizikové. Mezi nejznámější patří solanin a chakonin. Při nadměrném příjmu mohou způsobit nevolnost, bolesti břicha, průjem nebo zvracení.
Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin může loupání brambor snížit množství glykoalkaloidů přibližně o 25 až 75 procent, při vaření se jejich obsah může snížit o 5 až 65 procent. Účinnost tepelné úpravy se tedy výrazně liší a nelze ji považovat za spolehlivý způsob, jak závadné brambory bezpečně zužitkovat.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat především malým dětem, u nichž evropské hodnocení identifikovalo zdravotní riziko i při běžné spotřebě brambor v rámci posuzované expozice glykoalkaloidům. Pokud se po konzumaci dotčeného výrobku objeví zdravotní obtíže, je vhodné kontaktovat lékaře.
Kaufland, EFSA