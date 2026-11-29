Život většinou není to, co si člověk přeje, ale to, co nám během něho přichází do cesty. A pokud člověk dorazí až do seniorského věku a odejde do důchodu, zpravidla se musí naučit, že teď už nic nemusí a může být jen sám se sebou. Každý senior si nese svůj jedinečný životní příběh. Může se ale stát, že ten ho podkopává a neustále zneklidňuje. Neměl by ale zatrpknout z prožitých zklamání a těžkých životních peripetií a měl by si užívat radosti života. Ráno s chutí vstát a na něco se těšit…
Šťastný a spokojený život stojí na více nohách a jednou z těch nejdůležitějších je přátelství. Sociální vztahy fungují jako silný ochranný faktor duševního i fyzického zdraví. A mít více přátel není vůči žádnému z nich nevěrou. Naopak je to zdravější, protože výlučné přátelství sice může nabídnout hloubku a intimitu, hrozí mu však přetížení. A přátelství potřebuje péči, udělat si alespoň občas na sebe čas, setkat se, mluvit spolu.
Lidský mozek ale není evolučně nastavený na to, abychom byli šťastní. Jeho úkolem je překonat nebezpečí a přežít. Štěstí je de facto věcí našeho čistého rozhodnutí. K udržení pocitu štěstí je třeba žít v přítomnosti. Tady a teď z latinského hic et nunc. Když jste totiž v přítomném okamžiku, cítíte se v pohodě za všech okolností.
K psychické pohodě nepřispívá osamělost. Ta ale nemusí být na první pohled patrná. Člověk může bydlet ve vlastním bytě, zvládat běžné povinnosti, a přesto mu může chybět někdo, s kým by si popovídal nebo se podělil o každodenní radosti i starosti. Pocit, že na nás někdo myslí, pomáhá posilovat nejen mezilidské vztahy, ale právě i psychickou pohodu. Lidé zkrátka fungují jako lék. A vztahy ovlivňují více než jen náladu – formují tělo i mysl. Kvalitní sociální vazby snižují riziko deprese, pomáhají zvládat stres a mohou prodlužovat život. Zejména u seniorů se statisticky projevuje vyšší míra osamělosti. Prostě vztahy jsou důležité pro duševní i fyzické zdraví a řadí se mezi faktory ovlivňující dlouhověkost.
Někdy jako náhrada lidského společenství fungují zvířata. Domácí mazlíčci vnášejí do života nejen seniorů rovněž strukturu – musí se krmit, venčit, je třeba o ně pečovat atd. Majitelé zvířat žijící sami rozhodně pociťují menší osamělost než senioři bez zvířat. Ale ani domácí mazlíčci nejsou štěstím na lékařský předpis! Pes ani kočka nenahradí partnera, protože to, co v takovém případě chybí, je sdílení a běžný lidský dotyk.
A i když senior zůstane sám a například ranou osudu ovdoví, zamilovat se může v sedmdesáti stejně bláznivě jako ve dvaceti. Výhodou zralejšího věku mohou být životní zkušenosti. Člověk už má za sebou předchozí vztahy a lépe ví, co od partnerství očekává. Nicméně čím víc žena stárne, tím méně je volných mužů. Pro ženy však budiž příznivou informací, že po partnerském vztahu v seniorském věku touží více muži. A je dobré, aby si partneři při zařizování společného domova ponechali také vlastní zázemí, aby každý měl své místo, kam si může zalézt. Nějaký svůj pelíšek nebo „kutloch“.
K seznamování je vhodné přistoupit jako k zábavě, nemít na prvním seznámení žádná očekávání. Nelpět na konkrétních charakteristikách. Zajít si jen příjemně užít večer. A před tím pracovat sami na sobě, poznat sám sebe a uvědomit si, jaké jsou mé základní charakteristiky, které mohu do vztahu nabídnout. Prostě poznat nejdříve sám sebe a pracovat na svém zdravém sebevědomí. To jsou základní předpoklady pro seznámení i v pozdním věku a nebýt singl. Protože touha po blízkosti a potřeba sdílet život s někým dosažením určitého věku rozhodně nekončí. Že to nejde? Nehledejte chybu jinde – v těžkých časech, ve špatné společnosti, v nedostatku příležitostí k seznámení, ve ztroskotaných předešlých vztazích apod. Většinou platí, že když se přestanete snažit, události se samy dají do pohybu…
A najde-li senior nového partnera, měli by spolu sdílet čas, užívat si života, každého dne (carpe diem), každé maličkosti, smát se a společně se věnovat tomu, co je baví. Radovat se jako malé děti a na nic si prostě nehrát.
I když… senior by zase neměl hledat partnera za každou cenu. Může být i sám, pokud dosáhne komplexního stavu celkové fyzické, duševní, emoční, sociální a duchovní spokojenosti, plně rozvíjí svůj potenciál, zvládá stres, věnuje se aktivitám, které ho obohacují, a žije smysluplný život. Tento stav pohody se nazývá wellbeing.
A tak v závěru svého rozjímání přeji všem, nejen seniorům, aby předvánoční čas prožívali vyrovnaně, bez stresu či smutku, v příjemných přátelských vztazích jak s lidmi, tak se svými domácími mazlíčky.
P.S. Největším paradoxem dnešní digitální doby je, že jste neustále s někým ve spojení, ale často ztrácíte spojení s člověkem, který sedí přímo vedle vás. I když tento paradox sedí na mladší generaci, pozor, aby to neplatilo i na nás, seniory!
Další využité zdroje (kromě životních zkušeností autora):
https://dvojka.rozhlas.cz/laska-po-sedmdesatce-dospele-deti-ji-nekdy-vnimaji-jako-ohrozeni-upozornuje-9657971 - je tam i podcast, který si lze pustit
ttps://dvojka.rozhlas.cz/nebudte-single-ani-v-pozdnim-veku-prectete-si-3-zakladni-tipy-na-seznameni-7533998 - je tam i podcast, který si lze pustit
časopis Moje psychologie, únor 2026