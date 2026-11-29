Plní přání, na která už lidé nemají sílu. Tři speciálně vybavené sanitky vyrážejí za vážně nemocnými dětmi, dospělými i seniory po celém Česku, někdy i za jeho hranice. Aby mohl projekt pokračovat, potřebuje finance.
Za koňmi i na operační sál
Veronika sotva oslavila šestnácté narozeniny, když jí život připravil velmi těžkou zkoušku v podobě vážné nemoci. Léčí se s rakovinou kostí a měkkých tkání ve čtvrtém stadiu. Přesto neztrácí laskavost ani odhodlání. Fascinuje ji medicína, jednou by se chtěla stát zdravotní sestrou nebo lékařkou. Velmi miluje i koně.
„O prognóze svého onemocnění dokáže mluvit s takovou statečností a vyrovnaností, až se dospělému tají dech,” uvedli lidé ze Sanitky splněných přání.
Dívce se rozhodli splnit obě přání. Veronika nahlédla do zákulisí operačních sálů a mohla sledovat skutečnou operaci. Poté se setkala také s koňmi.
„Verunčiny rozzářené oči ve chvíli, kdy směla nahlédnout do zákulisí operačních sálů a sledovat velkou operaci, jsme zachytit nedokázali, ale v paměti nám zůstanou navždy,” popsali zástupci projektu.
Naposledy k milovanému rybníku
Pan František byl vášnivým rybářem, vážná nemoc mu ale postupně vzala síly a upoutala ho na lůžko. O muže pečoval domácí hospic PAHOP. Jeho rodina se na Sanitku splněných snů obrátila s prosbou, aby se ještě jednou mohl podívat k rybníku.
František měl rybaření rád natolik, že si i přes nemoc u postele nechával navijáky a trénoval s nimi. Když se výlet podařilo uskutečnit, u vody na něj čekali jeho blízcí, přátelé i sestřičky z hospice.
„František seděl tiše u vody a jen se spokojeně usmíval. Jako by nasával každý odlesk slunce, každý závan větru i každý okamžik strávený se svými nejbližšími. Doteď nevíme, co se mu honilo hlavou, ale cítili jsme, že pro něj tento den znamenal opravdu hodně,” přiblížili členové organizace.
Několik týdnů po společném výletu František zemřel. Den strávený u rybníka se tak stal jednou z posledních společných vzpomínek jeho rodiny a přátel.
Za projektem stojí zdravotnická záchranářka
Sanitku splněných snů založila zdravotnická záchranářka Petra Homolová. První impuls přišel ještě v době, kdy pracovala u záchranné služby. Tehdy ji oslovila žena, která chtěla svého vážně nemocného manžela doprovodit na degustaci vína. Pracoval jako sommelier. Záchranářka se do přípravy výletu pustila, muž se ho ale bohužel nedožil.
Právě tato zkušenost ji přivedla k projektu, který lidem na konci života plní jejich přání. Dnes organizace spolupracuje s rodinami, hospici, nemocnicemi i paliativními týmy a za klienty vyráží po celé republice. Když je potřeba, cestuje také do zahraničí.
Nejde přitom pouze o práci dobrovolníků. Sanitka splněných snů je registrovaným poskytovatelem přepravy pacientů neodkladné péče. O klienty se starají zkušení zdravotničtí záchranáři, v případě potřeby s nimi cestuje také lékař. Podpora nekončí ani úmrtím klienta, organizace zůstává nablízku také pozůstalým.
Na splnění přání někdy zbývá jen několik dní
Všechny cesty a splněná přání organizace poskytuje klientům zdarma. Jejich uskutečnění ale vyžaduje finanční prostředky na provoz tří sanitních vozů, pohonné hmoty, servis, pojištění, zdravotnický materiál i práci zdravotnických posádek.
Náklady mohou zahrnovat také vstupné nebo ubytování. Čas přitom často hraje zásadní roli. Rodiny nebo hospice se na organizaci někdy obracejí s přáním, které je potřeba uskutečnit během několika následujících dnů.
S financováním splněných přání má pomoci sbírka. Příspěvky zajistí, že sanitky budou moci nadále vyjíždět a vážně nemocní lidé prožijí chvíle, na které budou jejich blízcí vzpomínat.
„Vaše dary uhradí náklady spojené s jednotlivými cestami i nezbytné zázemí spolku. Konkrétně z nich zaplatíme provoz sanitních vozů, pohonné hmoty, servis a pojištění. Výtěžek pokryje také práci zdravotnické posádky, zdravotnický materiál i specifické výdaje, jako je vstupné nebo ubytování, které vždy vycházejí z daného snu a zdravotních potřeb klienta,” přiblížili zástupci projektu.
Za prvních deset měsíců letošního roku už Sanitka splnila 120 přání a najezdila přes 55 tisíc kilometrů. Projekt zaštítil prezident republiky Petr Pavel, jeho zakladatelka také převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu.