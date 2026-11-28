Divokou podívanou jako z Vegas nečekejte, vzkazuje Hamilton
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Divokou podívanou jako z Vegas nečekejte, vzkazuje Hamilton
Článek byl publikován 28.11.2026 23:29
Rafael Câmara dostal svůj první trest v kariéře ve formuli 1. Po incidentu během kvalifikace na Velkou cenu...
Mercedes obsadil v kvalifikaci první dvě místa, přesto Andrea Kimi Antonelli neskrýval frustraci. Tým totiž...
Po týdnu zpráv, spekulací a interních rozhovorů ve Ferrari nadešel čas katarské kvalifikace. Výkon Italů...
Maxovi Verstappenovi dnešní kvalifikace nevyšla. Zaznamenal až šestý nejrychlejší čas a dokonce prohrál...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →