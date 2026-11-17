Kdyby se kariéra Rachel McAdams řídila učebnicí hollywoodského růstu, roky po roce 2004 by měly vypadat jako sprint. Mean Girls z ní udělaly jednu z nejzapamatovatelnějších filmových tváří své generace, Zápisník jedné lásky přidal status romantické hvězdy a krátce nato přišli Nesvatbovi. V tu chvíli se obvykle dělá jediné: přidává se.
McAdams udělala něco jiného. Začala ubírat.
V rozhovoru pro Bustle v roce 2023 otevřeně mluvila o období, kdy na čas odešla z hollywoodského kolotoče zpět do Kanady. Odmítla tehdy mimo jiné role ve filmech Ďábel nosí Pradu, Casino Royale, Mission: Impossible III, Iron Man nebo Dostaňte agenta Smarta. To není seznam projektů, které nikdo nechtěl. Je to seznam titulů, z nichž několik se stalo obrovskými hity a zásadními položkami v kariérách jiných herců.
Přestat ve chvíli, kdy ti všichni říkají, ať přidáš
Z odstupu může takové rozhodnutí působit sebevědomě. McAdams ale sama popsala, že v něm žádná ledová jistota nebyla. Cítila vinu, že nevyužívá výjimečné příležitosti, a měla chvíle, kdy přemýšlela, zda si kariéru sama nezahazuje. Zároveň věděla, že způsob, jakým se věci rozjížděly, nebyl v souladu s tím, co potřebovala pro vlastní život.
To je možná nejpozoruhodnější část jejího příběhu. Ne romantická představa herečky, která „odmítla Hollywood“, ale fakt, že hranici můžeš udělat i bez stoprocentní jistoty, že je správná.
Kariérní kultura totiž velmi dobře rozumí odmítnutí špatné nabídky. Mnohem hůř chápe odmítnutí nabídky skvělé. Když něco vypadá jako sen zvenku, očekává se, že to musí být sen i pro člověka uvnitř.
Role, které vzal někdo jiný, nejsou automaticky promarněný život
McAdams později přiznala, že u některých odmítnutých projektů ji napadlo, že by si je bývala ráda zahrála. Zároveň dokázala udělat něco, co se lidem obecně příliš nedaří: podívat se na úspěch jiné herečky a přijmout, že možná byla pro roli správným člověkem právě ona.
Je to osvobozující alternativa k představě, že každá cesta, kterou jsme nevybrali, je naše ztracená lepší budoucnost.
Když odmítneš práci a firma pak vyroste, neznamená to automaticky, že jsi udělala chybu. Když neopustíš město kvůli příležitosti, která se později ukáže jako skvělá, neznamená to, že tvoje tehdejší rozhodnutí bylo hloupé. Rozhodujeme se s tím, co víme a potřebujeme v konkrétní chvíli. Budoucnost bohužel neposílá výsledky předem.
Ticho mezi projekty jí kariéru nesmazalo
McAdams samozřejmě nezmizela. Po návratu hrála v celé řadě výrazných filmů, od Půlnoci v Paříži přes Lásky čas a Doctora Strange až po Spotlight, za který získala nominaci na Oscara za vedlejší roli.
A v roce 2024, dvě desetiletí po průlomu v Mean Girls, udělala další krok, který nepůsobil jako mechanické pokračování filmové hvězdy: debutovala na Broadwayi v dramatu Mary Jane. Za výkon získala nominaci na cenu Tony.
Její kariéra tak nevypadá jako rovná čára, na které musí být každý další bod větší než předchozí. Spíš jako série období, kdy se objeví, něco udělá a zase si ponechá kus života, který nepatří veřejnosti.
Neviditelnost nemusí být problém, který je potřeba opravit
McAdams dlouhodobě nevystavuje soukromý život na sociálních sítích a nikdy nepůsobila jako člověk, který potřebuje mezi dvěma filmy neustále udržovat vlastní značku při životě. V dnešní kultuře je to téměř zvláštní kariérní strategie: nechat publikum chvíli zapomenout, že existuješ.
Nemusí fungovat každému. Herecká profese je navíc specifická a McAdams měla luxus velkého jména i finančního zázemí, které podobná rozhodnutí usnadňují. Je fér to přiznat. Pauza bez existenčního strachu vypadá jinak než pauza člověka, který potřebuje příští měsíc zaplatit nájem.
Přesto v jejím přístupu zůstává něco přenosného. Kariéra nemusí být dobrá jen tehdy, když je nepřetržitě viditelná. Příležitost nemusíš přijmout pouze proto, že je vzácná. A občas může být nejprofesionálnějším rozhodnutím také věta: teď ne.
Rachel McAdams nakonec nepřišla o kariéru, protože v ní nechala mezery. Možná právě díky nim její cesta po více než dvaceti letech nepůsobí jako nekonečná reklamní kampaň na sebe samu. Je tam prostor. A ten je v době, kdy máme být všichni pořád někde vidět, docela luxusní věc.
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Zdroje: Bustle – Rachel McAdams Is Worth Waiting For [1], Vogue – Rachel McAdams on the Revelatory Broadway Debut of Mary Jane [2], Time Out New York – Rachel McAdams on starring in Mary Jane and her favorite Broadway tradition [3].