Buď jsem nemehlo, nebo že by pátek třináctého, napsal Petr Čadek. Manžel Čvančarové ukázal fotku z nemocnice
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Buď jsem nemehlo, nebo že by pátek třináctého, napsal Petr Čadek. Manžel Čvančarové ukázal fotku z nemocniceZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 17.11.2026 10:31
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