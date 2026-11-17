Ministerstvo zdravotnictví označilo za nebezpečný antiperspirant Fa Island Vibes Bali kiss, ale jen jednu šarži, a k tomu padělek parfému Armani Code, který se prozradí tím, že na flakonu stojí toaletní voda a na krabičce parfémovaná. Oba výrobky, stejně jako dvě vůně z Nizozemska, obsahují vonnou látku lilial, kterou EU v kosmetice zakázala. Hygienici v Liberci k tomu varují před gelovým lakem na nehty, u kterého výrobce neprokázal, že je bezpečný. Antiperspirant Fa se zakázanou látkou
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo jako nebezpečný antiperspirant ve spreji Fa s názvem Island Vibes Bali kiss. Jde o balení o objemu 150 mililitrů ve žlutooranžovém obalu, na kterém je vyobrazený motiv s tropickými listy, plodem manga a bílými květy. Výrobek má jako zemi původu uvedené Německo a na zadní straně nese pouze cizojazyčné texty. Problém se týká výhradně jedné konkrétní šarže s označením 0925995238, která je vytištěná na spodní straně obalu, a k tomu EAN kódu 9000101092202.
Důvodem je přítomnost vonné látky lilial, která je v Evropské unii v kosmetice zakázaná od 1. března 2022. V seznamu přísad na obalech všech čtyř označených produktů se tato složka skrývá pod chemickým názvem Butylphenyl Methylpropional.
„Testy na zvířatech bylo prokázáno, že je látka lilial toxická pro reprodukci a její použití tak představuje riziko pro lidské zdraví,“ uvádí ministerstvo ve svém rozhodnutí. Fa, ISLAND VIBES, BALI kiss, ANTI-PERSPIRANT, MANGO-VANILLA BLOSSOM SCENT; číslo šarže: 0925995238; EAN kód: 9000101092202. FOTO: distr. KHS Zlín Nepovedený padělek Armani Code
Druhým výrobkem je padělek, který se tváří jako parfémovaná voda pro muže Armani Code Eau de Parfum Pour Homme. Podle zjištění právní kanceláře zastupující majitele ochranné známky společnost Giorgio Armani tento výrobek nikdy nevyrobila ani nikomu neposkytla licenci na jeho produkci. Originálního parfému se tak toto zjištění vůbec netýká. Oznámení vyvěsilo ministerstvo na úřední desku 2. listopadu.
Padělek se dá poznat podle několika
. Balení má objem 125 mililitrů a na tmavě modré krabičce nese nápis Eau de Parfum, ale na kruhové etiketě přímo na dně flakonu stojí Eau de Toilette Pour Homme. Výrobek nese EAN kód 3360375006432 a šarži 38P301. Na obalu se navíc objevují klamavé údaje o původu, kdy texty současně zmiňují Made in France a adresy v New Yorku, Kanadě i ve Francii. nesrovnalostí Další vůně z Nizozemska
Lilial obsahují také dvě levnější vůně s původem v Nizozemsku, které na obalu vůbec nemají uvedené číslo šarže. První z nich je dámská parfémová voda Adelante Edizione Oro o objemu 80 mililitrů. Ta se ukrývá v hranatém průhledném flakonu se zlatým uzávěrem, který je vložený v bílé krabičce se zlatým dnem a víkem. Výrobek má přidělený EAN kód 8718671110011.
Druhým označeným parfémem je Heaven’s Smell od značky NG v balení o objemu 100 mililitrů. Pozná se podle modrozeleného flakonu s nepravidelnými stěnami a podle krabičky s vyobrazenými bílými křídly. Zboží nese EAN kód 8718421831227. Padělky to nejsou a s žádnou známou značkou nesouvisejí.
Nejasný lak na nehty
Hygienici v Liberci 12. listopadu varovali i před gelovým lakem na nehty KBD Gel Polish Show off your hand ballet. Obal tvoří bílá hranatá lahvička se zlatým uzávěrem o objemu 15 mililitrů, na které je ručně napsaný znak M8. Produktu chybí číslo šarže, EAN kód i země původu.
Hygienici zjistili, že na obalu není žádný seznam přísad a výrobce nepředložil zprávu o bezpečnosti ani doklad o správné výrobní praxi. Bezpečnost laku tak nebyla vůbec prokázána. Na lahvičce je upozornění, že jde pouze o produkt pro profesionální použití, ovšem doplněné nepovedenou češtinou. V bezpečnostních pokynech se objevuje i formulace:
„Zamezte styku všech kůží.“ Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( khszlin, khszlin, khszlin).