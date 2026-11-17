Kruhy pod očima mohou být bolestivým problémem, který má řadu příčin, od nedostatku spánku a dehydratace po genetické faktory. Tyto kruhy mohou významně ovlivnit vzhled a způsobit únavu. Naštěstí existuje řada tipů a triků, jež vám
pomohou tento problém zlepšit a udržet svůj vzhled svěží a odpočatý, říká doktorka Debra Rose Wilson. Vyzkoušejte několik efektivních způsobů, jak se zbavit kruhů pod očima, včetně změn ve stravě, rutinní péče o pleť a změn životního stylu. Tyto tipy vám mohou pomoci vyřešit tento problém a udržet svůj vzhled svěží a odpočatý. Použijte čajové sáčky
Čajové sáčky s kofeinem můžete skutečně použít pod oči, abyste si pomohli od tmavých kruhů a váčků. Kofein v čaji obsahuje silné antioxidanty a může zvýšit průtok krve do vaší pokožky. Říká se také, že
chrání před UV zářením a potenciálně zpomaluje proces stárnutí. Dva čajové sáčky nechte 3 až 5 minut louhovat a poté je nechte 20 minut chladit v chladničce. Vymačkejte přebytečnou tekutinu a naneste ji na oblast pod očima. Nechte je působit 15 až 30 minut. Použijte studený obklad
Zahoďte drahé krémy. Úleva od tmavých kruhů může být tak jednoduchá jako použití studeného obkladu, který si vyrobíte z materiálů, jež už vlastníte. Chlazení dané oblasti může pomoci cévám
rychle se stáhnout a přinést dočasnou úlevu. Přestože si můžete studený obklad zakoupit v obchodě, stejně dobře mohou fungovat i metody, které si vyrobíte sami. Mezi doporučované pomocníky patří chlazená čajová lžička, studená okurka, vlhká žínka či sáček mražené zeleniny.
Zůstaňte hydratovaní
Voda tvoří přibližně 60 % vaší tělesné hmotnosti. Vzhledem k tomu není překvapivé, že dehydratace může přispívat ke vzniku váčků pod očima. Zvýšení příjmu vody by mělo pomoci. Kolik vody stačí?
Doporučuje se vypít denně asi 15,5 šálku (3,7 l) pro muže a 11,5 šálku (2,7 l) pro ženy. Nemáte rádi vodu? Dobrou zprávou je, že všechny tekutiny se započítávají do celkového denního množství. Další dobrou volbou je horký nebo studený bylinkový čaj bez kofeinu. Vezměte si antihistaminikum
Alergie mohou způsobit tmavé kruhy pod očima. Může se také objevit zarudnutí nebo slzení a svědění očí. Tato reakce je způsobena reakcí vašeho
imunitního systému na něco, co ho dráždí, neboli na alergeny. Pokud máte pocit, že váčky pod očima mohou souviset s alergií, zeptejte se svého lékaře na možnost užívání volně prodejných léků proti alergii. Značky, které mezi ně patří, jsou např. Benadryl, Zyrtec či Claritin. Přidejte do své rutiny retinolový krém
Možná jste krémy používali již v minulosti, ale klíčové je soustředit se na konkrétní složky. Retinolové krémy se používají na různé kožní problémy, včetně akné, lupénky, stárnutí a některých druhů rakoviny. Tato složka je příbuzná vitamínu A a
dodává se ve formě krému, gelu nebo tekutiny. Jak retinol pomáhá s očními váčky? Při aplikaci na pokožku může tato složka zlepšit nedostatek kolagenu. Retinol se obvykle aplikuje na pleť jednou denně, asi půl hodiny po umytí obličeje. Fotografie: Freepik Spěte na více polštářích
Zkuste si během spánku vyvýšit hlavu pomocí dalších polštářů. Použití dvou nebo více polštářů by mělo stačit. Můžete dokonce zvážit zakoupení speciálního klínového polštáře.
Vyvýšení hlavy pomáhá zabránit hromadění tekutiny v dolních víčkách, které vytváří otoky během spánku. Pokud vás z podepření hlavy bolí krk nebo nemůžete usnout, můžete také zvážit vyvýšení celého horního konce postele o několik centimetrů.
Zdroj:
Healthline