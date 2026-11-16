Petra Hřebíčková přiznala únavu z herectví. Kvůli neustálému hodnocení uvažovala i o konci
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Petra HřebíčkováZdroj: nextfoto.cz
Článek byl publikován 16.11.2026 17:44
Po několika letech spekulací je jasno, kdo se stane novým představitelem slavného britského agenta Jamese...
Herec Tomáš Matonoha se rozloučil s taneční soutěží StarDance, kterou opustil v šestém kole. Přestože jej...
Francouzský styl oblékání bývá často spojován s nenápadnou elegancí, jednoduchými barvami a oblečením,...
Herec Igor Orozovič promluvil o svém dětství i o tom, jak zásadně se jeho život změnil po narození dcery....
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Dcera Andrey Verešové oslnila v červené róbě. Modelka přiznala, že si přála zastavit čas
- Hanychová si sype popel na hlavu. Dnes už by se prý do mediálních válek nepouštěla
- Heidi Janků po operaci konečně dobře vidí. Radost jí ale kazí problémy s hlasivkami
- Kristýna Schicková dlouho tajila konec manželství. Teď vysvětlila důvod a prozradila, s kým stráví Vánoce