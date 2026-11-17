Suché rty mají jednu zvláštní vlastnost: čím víc je cítíš, tím víc s nimi něco děláš. Olízneš je. Odloupneš kousek kůže. Natřeš balzámem. Za dvacet minut znovu. Pokud se stav pořád vrací, snadno vznikne pocit, že potřebuješ ještě výživnější, dražší nebo „léčivější“ produkt.
Jenže rty jsou citlivé a někdy se právě péče stane součástí problému.
Rty nemají stejnou ochranu jako zbytek obličeje
Kůže rtů je tenčí a nemá mazové žlázy, které jinde pomáhají vytvářet ochrannou mastnou vrstvu. Proto ji rychleji potrápí studený vzduch, vítr, nízká vlhkost, slunce nebo vytápěné místnosti.
Listopad je v tomto směru skoro laboratorní experiment. Venku chlad, uvnitř topení, mezi tím vítr a několikrát denně přechod z jednoho prostředí do druhého. Jestli se ti rty začnou v tomto období vysušovat, nemusí za tím být žádná záhadná diagnóza.
Olíznutí uleví na deset sekund a problém může prodloužit
Když jsou rty napjaté, jazyk je nejrychlejší hydratační pomůcka na světě. Bohužel dost špatná.
Opakované olizování vytváří cyklus zvlhčení a následného vysychání. Saliva navíc není kosmetické sérum; při častém kontaktu může pokožku kolem rtů dráždit. Dermatologové tento stav označují jako lip-licker's dermatitis, tedy podráždění způsobené opakovaným olizováním.
Typický problém je, že člověk začne rty olizovat právě proto, že jsou suché. Tím je podráždí, pocit sucha se zhorší a jazyk se vrací znovu. Nenápadná smyčka je hotová.
Balzám může pálit. A ne, nemusí to znamenat, že „funguje“
Mentolový chlad, mátové brnění nebo štípnutí po nanesení může působit aktivně a léčivě. U podrážděných rtů ale takový pocit často znamená prostě další podráždění.
Americká akademie dermatologie mezi složkami, kterým je při popraskaných rtech lepší se vyhnout, uvádí například mentol, kafr, eukalyptus, parfemaci a některá aromata, zejména mátu, skořici nebo citrus. U citlivých lidí může být problémem i lanolin nebo salicylová kyselina.
To neznamená, že každá z těchto ingrediencí je „špatná“ pro každého. Znamená to, že ve chvíli, kdy už jsou rty podrážděné, dává smysl péči zjednodušit místo přidávání dalších aktivních složek.
Někdy je nuda přesně to, co rty potřebují
Když se rty loupou a praskají, dermatologická doporučení jsou překvapivě neinstagramová: jednoduchý neparfemovaný balzám nebo mast, která vytvoří ochrannou vrstvu. Často se doporučuje petrolatum, případně produkty s ceramidy, dimethiconem nebo minerálním olejem.
Silnější mastná vrstva na noc může vydržet déle než lehký voskový balzám. Přes den je užitečná také ochrana před sluncem, ideálně balzám s SPF 30 nebo vyšším, zvlášť pokud trávíš čas venku.
A ano, zvlhčovač vzduchu v ložnici může být pro člověka, který se každé ráno budí s vysušenými rty, užitečnější než pátý balzám v kabelce.
Když problém není jen sucho
Dlouhodobě zanícené rty mohou mít více příčin. Existuje například kontaktní cheilitida, kdy rty reagují na konkrétní složku kosmetiky, zubní pasty nebo jiného produktu. U některých lidí se objeví zarudnutí, pálení, svědění, šupinatění nebo praskání právě proto, že se s alergenem či dráždivou látkou setkávají opakovaně.
Pokud máš podezření na kosmetiku, může pomoci na čas výrazně zjednodušit rutinu a sledovat, zda se stav zlepší. Při opakovaných nebo výrazných potížích může dermatolog hledat příčinu cíleně, u podezření na kontaktní alergii například pomocí epikutánních testů.
Kdy už balzám nestačí
Běžně popraskané rty by se při šetrné péči měly postupně zlepšovat. Americká akademie dermatologie uvádí, že pokud se stav výrazně nezlepší přibližně během dvou až tří týdnů, stojí za to navštívit dermatologa.
Dřív je rozumné řešit také výraznou bolest, krvácení, otok, mokvání, puchýřky, opakované praskliny v koutcích nebo změnu, která je dlouhodobě jen na jednom místě. Ne proto, že by za každým suchým rtem číhalo něco vážného, ale proto, že „suché rty“ jsou popis příznaku, ne jedna jediná diagnóza.
A mezitím můžeš udělat malý experiment: na pár týdnů odložit všechno, co chladí, voní, štípe a slibuje zázraky. Rty možná nepotřebují větší péči. Možná jen potřebují, aby je konečně nikdo nedráždil.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje vyšetření dermatologem. Dlouhodobé, bolestivé, krvácející nebo opakovaně zanícené rty mohou mít různé příčiny a jejich léčba se podle nich liší.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – 7 dermatologists' tips for healing dry, chapped lips [1], DermNet – Lip licker's dermatitis [2], DermNet – Allergic contact cheilitis [3], Cleveland Clinic – Chapped Lips [4].