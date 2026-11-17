Franz Reindl stojí v čele Mezinárodní hokejové federace šest týdnů a za tu dobu se kolem něj sesypala téměř celá ruská otázka najednou. Arbitrážní soud nařídil vrátit ruské týmy na pět šampionátů. Kanada je odmítla pustit do země. Evropské svazy hrozí bojkotem a sponzoři odchodem. V rozhovoru pro švédský deník Expressen, který média citovala 16. listopadu, Reindl řekl, že IIHF zůstává s Ruskou hokejovou federací v přímém kontaktu a že tato federace „neudělala vůči IIHF nic špatného“. Věta je formulovaná úředně a míří na vztah dvou institucí. Česká veřejnost ji ale čte optikou války na Ukrajině, a právě v tomhle posunu je její výbušnost.
Kdo je Reindl a komu patří slovo „nám“
Reindl není šéfem českého svazu. Jednasedmdesátiletý Němec, bývalý reprezentant a dlouholetý prezident Německého hokejového svazu, byl podle
oficiální zprávy IIHF zvolen do čela světové federace 2. října 2026 na kongresu na Tenerife. Ve druhém kole porazil Čecha Petra Břízu poměrem 60:57 hlasů. Těsněji to snad ani dopadnout nemohlo. Mandát mu poběží do října 2030.
Klíčová věta padla v konkrétní souvislosti. IIHF tehdy musela Rusům sdělit, že kvůli postoji kanadské vlády nebudou moci startovat na mistrovství světa juniorů v Kanadě. Reindl podle českého přepisu, který zveřejnil web
TN.cz, zdůraznil, že je důležité s Ruskou hokejovou federací dál komunikovat, a dodal, že tato federace vůči IIHF nic špatného neudělala. Totéž potvrzuje i slovenská agentura TASR.
„Nám“ tedy v jeho podání znamená IIHF. Nemyslel tím Česko, Evropu ani Ukrajinu. Reindl mluvil jako šéf organizace, která se se svým členem soudí, prohrála a teď s ním musí dál jednat. Sportovně by podle něj účast Rusů byla přínosem, zároveň ale připomněl bezpečnostní a ochranná hlediska. IIHF podle něj musí respektovat verdikt arbitráže a jednat férově se všemi stranami.
Dosud se k tématu takhle otevřeně nevyjádřil. Rozhovor přišel den poté, co kauza poprvé dostala konkrétní podobu: rozhodnutí, že juniorské mistrovství v Kanadě se odehraje bez Ruska.
Verdikt, se kterým IIHF nesouhlasí, ale musí ho plnit
Reindl zdědil spor, který rozjelo vedení jeho předchůdce Luca Tardifa. Rada IIHF v lednu 2026 oznámila, že Rusko a Bělorusko nebudou pro sezonu 2026/27 vráceny do soutěží kvůli bezpečnostním podmínkám. V červenci pak po přezkumu jednotlivých turnajů rozhodla, že Rusko nepustí na čtyři konkrétní šampionáty a o mistrovství žen rozhodne zvlášť. Argumentovala bezpečností, ne politikou.
Právě tahle argumentace u soudu neobstála. Podle
tiskové zprávy CAS z 30. října panel dospěl k závěru, že IIHF své bezpečnostní obavy nedoložila dostatečnými důkazy. Soud rozhodnutí zrušil a nařídil připustit ruské týmy na pět akcí:
Šampionát Pořadatel MS juniorů do 20 let Kanada MS žen do 18 let Česko (Ostrava) MS mužů do 18 let USA MS mužů Německo MS žen Kanada
Jeden detail verdiktu vysvětluje, proč po něm nepřišel klid, ale chaos. Arbitráž výslovně nerozhodovala o neutrálním statusu Ruska ani o organizačních důsledcích jeho návratu. Tyto otázky podle ní nebyly předmětem řízení. IIHF tak dostala příkaz, ale ne návod.
Federace 7. listopadu uvedla, že s rozhodnutím nesouhlasí, přesto podniká kroky k jeho splnění. Zároveň zkoumá podmínky, jak ochránit šampionáty, finanční stabilitu a budoucnost mezinárodního hokeje. Z tohoto pohledu dává Reindlova věta smysl. Prezident organizace, která právě prohrála spor, si nemůže dovolit říkat o protistraně nic, co by šlo použít u dalšího soudu.
Kanada ukázala, kde končí moc arbitráže
První turnaj ze seznamu odhalil limity celého verdiktu. Podle CAS mělo Rusko hrát mistrovství juniorů, kanadská vláda ale ruské hráče do země nepustila. IIHF 15. listopadu potvrdila, že šampionát zůstane v Edmontonu a Red Deeru a Rusko na něm chybět bude.
Sportovní arbitráž může nařídit federaci, koho má pustit do soutěže. Neumí ale nařídit suverénnímu státu, komu má vydat vízum. Dá se čekat, že stejný problém se objeví i jinde.
Nejblíž je přitom Česko. Na lednovém mistrovství žen do 18 let v Ostravě by Rusky podle verdiktu startovat měly. Platí ale usnesení české vlády ze 6. září 2023 a s ním spojená vízová omezení. Český svaz proto s vládou jedná, zda a jak se restrikce uplatní. Mistrovství mužů v Německu, tedy v Reindlově domovské zemi, čeká podobná zkouška, jen s mnohem větším publikem a penězi.
Bojkot a sponzoři: tlak, který arbitráž neřešila
Když verdikt nezastavily hranice, mohou ho v praxi zastavit soupeři. Finsko oznámilo, že jeho reprezentace proti Rusku nenastoupí, dokud trvá válka na Ukrajině. Podle agentury AP odmítly s Ruskem hrát také Švédsko, Česko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko, později se přidalo Rakousko.
Jednotná fronta to ale není. Slovenský svaz 30. října uvedl, že rozhodnutí příslušných orgánů respektuje a počká na další postup Rady IIHF. Bojkot jako Česko nebo Finsko nevyhlásil.
Druhou vrstvou tlaku jsou peníze. Hlavní sponzor mistrovství světa 2027 Škoda podle AP uvedla, že by v případě ruské účasti přehodnotila své zapojení. Firma Strauss by nechtěla mít své logo spojené s turnajem, kde hraje Rusko, a další partneři včetně Nokian Tyres a AJ Products zvažují vlastní kroky. Když IIHF ve svém prohlášení mluví o „finanční stabilitě“, nejde o obecnou floskuli.
Reindl tak stojí mezi několika tlaky najednou. Na jedné straně verdikt, který musí plnit. Na druhé svazy a sponzoři, bez nichž by šampionáty neměly soupeře ani rozpočet. Podle nás se snaží udržet federaci v právně neprůstřelné pozici, aby nečelila dalším žalobám. Cenou je jazyk, který zní v uších evropské veřejnosti chladně.
Proč věta v Česku pálí víc než jinde
Český postoj je jednoznačný. Podle vyjádření
Českého hokeje verdikt CAS nemění dosavadní stanovisko. Generální sekretář Jan Černý řekl, že svaz nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích IIHF během ruské agrese na Ukrajině. Prezident svazu Alois Hadamczik 3. listopadu oznámil, že české reprezentace k zápasům proti Rusku nenastoupí.
Má to ovšem háček. Hadamczik sám upozornil, že prosté odmítnutí hrát by bez „zásahu vyšší moci“ mohlo vést k sankcím, včetně sportovního postihu, například sestupu do nižší skupiny. Oporu ve státním zákazu ale svaz zřejmě nedostane. Ministr pro sport Boris Šťastný uvedl, že vláda nechce schvalovat obecný zákaz, který by českým sportovcům bránil hrát proti Rusku.
Do toho vstupuje nálada veřejnosti. Podle výzkumu STEM bylo Rusko v roce 2026 nejhůře hodnoceným státem a kladně ho vnímalo jen 13 % lidí. Vladimira Putina hodnotily negativně téměř čtyři pětiny Čechů. Prezident Petr Pavel už dříve podpořil zákaz startu ruských sportovců pod ruskou vlajkou do konce války.
Přímá reakce českých činovníků nebo politiků na Reindlovu konkrétní větu zatím nezazněla. Dosavadní reakce se týkají návratu Ruska obecně. V tomhle prostředí ale institucionální formulace snadno ztratí svůj původní význam. Kdo nečte celý kontext, slyší jen, že Rusové „nic špatného neudělali“. A taková věta v zemi, která od roku 2022 vnímá Rusko jako agresora, sama o sobě vyvolá odpor, ať ji Reindl myslel jakkoli úzce.
Reindl přebírá federaci ve chvíli, kdy jeho slova budou vážit víc než slova kteréhokoli předchůdce. První zkouškou nebude kongres ani soud, ale ledová plocha v Ostravě, kam se v lednu sjedou hokejistky do 18 let. Zda mezi nimi budou i Rusky, nerozhodne arbitráž v Lausanne, ale razítko na české ambasádě.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek