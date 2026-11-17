Kdyby se měl zimní sport rozdělovat podle tradičního zeměpisu, Lucas Pinheiro Braathen by do jeho nejvyšší společnosti nezapadal. Norský rodák reprezentuje Brazílii, zemi, kterou si většina fanoušků spojí spíš s fotbalem než se slalomovými brankami. Jenže po začátku sezony Světového poháru 2026/27 je těžké hledat závodníka, kterému by se dařilo lépe. Po obřím slalomu v Söldenu ovládl také nedělní slalom ve finském Levi.
A udělal to výrazně. Po prvním kole měl před Clémentem Noëlem náskok 65 setin sekundy. Ve druhém vedení udržel a v cíli jej porazil o 56 setin. Třetí Loïc Meillard ztratil 73 setin. Braathen se stal prvním mužem, který dokázal v Levi obhájit vítězství ve slalomu Světového poháru.
Brazilská vlajka nepřebíjí norskou školu
V jeho příběhu se snadno hledá exotický kontrast. Brazilský reprezentant na severu Finska, sobi jako místní symbol vítězství a publikum zvyklé sledovat tradiční alpské velmoci. Jenže Braathen nepřišel k vrcholovému lyžování z tropické pláže. Formoval se v norském prostředí a do brazilských barev vstoupil až jako závodník se špičkovou technickou průpravou. Právě proto je přesnější mluvit o neobvyklé reprezentační identitě než o zázraku, který se objevil odnikud.
Reprezentovat Brazílii pro něj znamená spojit sportovní výkonnost s vlastními rodinnými kořeny a osobní volbou. Z hlediska světového lyžování to ale přináší i další efekt: sport, který mívá velmi úzkou mapu tradičních zemí, najednou získává výraznou tvář pro nové publikum. To může být důležité pro jeho viditelnost, nikoliv automaticky důkaz, že Brazílie vybudovala plošně silný lyžařský systém.
Obří slalom a slalom nejsou totéž
Dvě vítězství ve dvou disciplínách vypadají na papíře jako jednoduchá statistika. Jenže technicky jde o dost odlišné úkoly. Ve slalomu závodník reaguje na rychle navazující branky, pracuje s krátkým obloukem a chyby mají okamžité následky. Obří slalom vyžaduje jiné rozložení rytmu, přesnost v delším oblouku a schopnost udržet rychlost přes změny terénu. Braathen ukázal, že si mezi oběma režimy dokáže udržet jistotu i agresivitu.
To je také důvod, proč jeho vstup do sezony stojí za větší pozornost než samotná brazilská vlajka vedle jména. Kdo pravidelně sbírá vysoké body ve dvou technických disciplínách, může být vážným hráčem v celkovém pořadí Světového poháru. Na definitivní závěr o boji o velký glóbus je po dvou závodech brzy, ale úvodní signál je mimořádně přesvědčivý.
Zvláštní cesta už má obyčejně sportovní měřítko
Braathen si svou identitou získal pozornost dřív, než letos vyrazil na první start. Po Söldenu a Levi už ale není důvod zůstávat u obrázku Brazilce na sněhu. Je to technicky mimořádně kvalitní lyžař, který v přímé konkurenci poráží Noëla i Meillarda. A právě tahle proměna kuriózního příběhu ve skutečný boj o vrcholné trofeje je na jeho kariéře nejpozoruhodnější.
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Zdroje: 1. Vše o sportu; 2. FIS – závod v Levi; 3. Reuters – výsledek a odstupy.