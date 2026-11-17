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Modelka a bývalá Miss World Taťána Kuchařová (38) se po letech vrátila do StarDance, tentokrát ale pouze jako divačka. V rozhovoru pro Aplausin zavzpomínala na své taneční začátky, promluvila o současném životě a překvapila přiznáním, že by se na parket možná ráda vrátila. Po náročných životních zkušenostech totiž podle svých slov prožívá jednu z nejšťastnějších kapitol svého života. Po náročných letech konečně šťastná!
Taťána Kuchařová má za sebou období, kdy se její soukromí opakovaně dostávalo do centra mediální pozornosti. Dnes ale tvrdí, že je ve svém životě spokojená. A kdyby měla své současné rozpoložení vyjádřit tancem, rozhodně by nevolila žádný smutný valčík. „Můj život je v posledních několika letech velmi šťastná kapitola mého života. Takže bych to oslavila asi takovou energickou čačou, anebo smyslnou rumbou, možná tangem,“ svěřila se pro Aplausin. Právě tanec podle ní dokáže lidem pomáhat nejen po fyzické, ale i psychické stránce. „Tanec otvírá potenciál všech lidí. Myslím si, že každý má nějakým způsobem v sobě trošku rytmus nebo pohyb, a je to strašně terapeutická věc,“ dodala. Návrat do StarDance?
Při sledování soutěžících se modelce nepochybně vybavily vzpomínky na šestou řadu StarDance, ve které před třinácti lety tančila po boku Jana Ondera. Na období plné tréninků, nádherných kostýmů a náročných choreografií dodnes vzpomíná s nadšením. „Bylo mi pětadvacet let, takže to si člověk opravdu užíval se vším všudy. Kostýmy a make-up a choreografie,“ zavzpomínala. A co kdyby ji Česká televize oslovila znovu? „Samozřejmě, zvažovala bych okolnosti, ale asi bych to nikdy neodmítla,“ připustila. Fanoušci tak mohou alespoň doufat, že by se někdejší taneční hvězda mohla v budoucnu na parketu znovu objevit. Hlasy neposílá!
Přestože má mezi letošními soutěžícími řadu známých, konkrétního favorita prozradit nechtěla. Překvapivě přiznala, že do hlasování diváků se vůbec nezapojuje. „Neposílám hlasy, ale samozřejmě mám sympatie k tomu, kdo nejlépe tančí,“ vysvětlila. Podle svých slov nechce nikoho ovlivňovat a soutěž se snaží hodnotit především z tanečního hlediska. Jedno jméno ale přece jen zmínila. Mrzelo ji vyřazení herce Tomáše Matonohy, který podle ní předvedl skvělý výkon. „Tomáš byl dneska úžasný. Vlastně to, že vypadl, je hrozná škoda, protože byl prostě bezvadný a ještě je vtipný,“ pochválila ho. Sama dobře ví, jak fyzicky náročná StarDance dokáže být, a všem zbývajícím soutěžícím proto drží palce. Zdroj: Aplausin.cz