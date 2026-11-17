Pomeranče s tvrdou kůrou a peckami
Stejně jako banány a mandarinky byly lidem v Československu hůře dostupné také pomeranče. Ty náš stát dovážel od spřátelené komunistické Kuby, s níž probíhal výměnný obchod. Pamětníci ale zmiňují jejich často silně kyselou chuť, tvrdou nazelenalou slupku, kterou bylo třeba loupat nožem, a množství pecek. Tím vším se prý chuťově poměrně lišily od rozličných odrůd, které si v českých obchodech kupujeme dnes. Ke všemu byly dostupné pouze v prosinci.
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Před Vánocemi se lidé, kteří si přes rok museli většinou vystačit pouze s domácími druhy ovoce a zeleniny, na citrusy a další nedostupné plodiny vydávali čekat do dlouhých front. Mnohdy jen kvůli tomu, aby se na ně vůbec dostalo, neváhali všeho nechat. Exotické ovoce bylo na příděl, většinou byl limit půl kila až kilo na osobu.
Nejcitelněji pociťovali občané Československa nedostatek rozmanitých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v 50. letech a znovu také v 80. letech 20. století. U zeleniny mohli často postrádat například lilek, ledový salát, cuketu nebo brokolici. Na skladech byly obvykle hlavně brambory, zelí, celer, mrkev a petržel. V sezóně byla dostupnější také rajčata či okurky.
Nezralé banány se balily do novin
Asi nejznámější, za socialismu takřka nedostupnou potravinou, o které slýcháme od našich rodičů nebo babiček a dědečků, jsou banány. Jenže ty se ani náhodou neprodávaly rovnou připravené ke konzumaci. Do Československa totiž připlouvaly obvykle na lodích v chladicích boxech jako zelené, silně nezralé a velmi tvrdé.
Tehdejší vynalézavé domácnosti si i s tímto drobným problémem uměly spolehlivě poradit. Banánové trsy lidé zabalili do novin a uložili je nahoru na skříň nebo pod postel tak, aby k nim proudilo co nejvíce teplého vzduchu. Když to udělali včas, měly rodiny na Štědrý den banány dozrálé. Také k dalším druhům tropického ovoce, jako byly čerstvé kiwi, ananas nebo mango, se většina obyvatel dostávala pouze zřídka a někomu se jich nedostávalo vůbec.
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Rýže plná kamínků
Ani z jednoho druhu běžně dostupné loupané rýže neměli někteří obyvatelé ČSSR během přípravy pokrmů velkou radost. Prodávala se obvykle v papírových sáčcích, které bylo snadné omylem natrhnout. Většinou byla plná nečistot a kamínků a podle pamětníků dalo práci populární přílohu pečlivě přebrat a propláchnout v horké vodě, jak dokládá i jedna z dobových kuchařek Vaříme zdravě, chutně a hospodárně od Jozy Břízové z roku 1951, která až do 80. let 20. století vycházela v mnoha reedicích.
Zajímavostí je, že se měl tehdejší režim v rámci snahy o samostatnost totalitního státu pokoušet vypěstovat vlastní československou rýži na Žitném ostrově v jihozápadním Slovensku v Podunajské nížině. Do vlastního pěstitelství rýže se tam po roce 1948 pustili díky příznivým podmínkám pro její pěstování.
Jak uvádí web tardie.cz, zralou rýži tam sklízeli srpy kvůli nemožnosti používat v bahnitém terénu tehdejší zemědělskou techniku. První větší sklizeň proběhla o rok později, v roce 1949. Takzvaný novodobý experiment především v okolí Kolárova (na statku Balvany) a Komárna se tam odehrával 15 let.
Největší rozmach zažila tato plodina v ČSSR v polovině 50. let. Už v 60. letech se ale vlastní rýžová pole státu přestala vyplácet kvůli náročnosti sklizně – sklízelo se v blátivé půdě, ručně pomocí srpů. Sběr rýže byl závislý také na příznivém počasí. Navíc se ukázalo, že rýže ze zahraničního dovozu je levnější. V 60. letech tak byl tento pěstitelský pokus o původní československou obilninu ukončen.
Předstíraná zácpa kvůli olivovému oleji
Za socialismu se většina československých kuchyní musela obejít bez olivového oleje. Smažilo se výhradně na jiných rostlinných olejích, jako jsou řepkový nebo slunečnicový. Olivový olej byl coby ingredience takřka nedostupný, protože se v ČSSR (s výjimkou ojedinělého dodání do Tuzexu nebo prodejen Eso) prodával pouze v lékárnách ke zdravotním účelům, nikoliv coby potravina.
Byl oficiálně uveden jako léčivá surovina, což dokládá například i první samostatný český lékopis po rozdělení Československa z roku 1997, který navázal na předchozí Československý lékopis z roku 1987. Prodával se tedy většinou v malých nádobkách k léčebným účelům, například na mazání pokožky nebo na zažívací problémy. Jak někteří pamětníci vyprávějí, aby si mohli olivový olej vůbec koupit, údajně kvůli tomu dokonce předstírali zácpu.
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Kari, chilli a sójovka byly tabu
Omezené možnosti měly tehdejší hospodyňky i při dochucování pokrmů. Kořenilo se dost často především pepřem, solí, mletou paprikou, kmínem, bobkovým listem, novým kořením, majoránkou a dalšími bylinkami, které byly dobře dostupné. Naopak exotičtější druhy koření jako kari, chilli, zázvor, koriandr nebo sójová omáčka se na pultech československých obchodů téměř neobjevovaly. Výjimkou byla například směs od firmy Vitana. Obsahovala výrazně zjemněný, nepálivý mix surovin. Tato varianta obsahující kari se vyráběla v závodech podniku Vitana, například v Mělnické Vrutici.
Jako náhradu nedostupnějších chilli papriček používali tehdejší kuchaři mnohdy feferonky, kozí rohy a maďarskou pálivou papriku. Sójovou omáčku pak nahrazovala československá chemická varianta ze sójového hydrolyzátu, vína a švestkových povidel od podniku Vitana. Měla za úkol zastoupit v pokrmech pravou fermentovanou asijskou sójovou omáčku, která se na pulty běžných prodejen vůbec nedovážela. Často se z vyráběné náhražky připravoval populární pokrm, takzvaná „česká čína“. Ta se v různých obměnách připravuje i v současné české kuchyni.
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Kdo česnek v 80. letech nevypěstoval, žádný neměl
Překvapivým příkladem nedostupného, v české kuchyni velmi vyhledávaného druhu zeleniny byl také česnek. Ve druhé polovině 80. let o něj byla v Československu nouze. Dovážen byl v tak malém množství, že se do skladů prodejen prakticky nedostával, protože se rychle rozebralo.
Řešením bylo, že si ho někteří pěstovali sami na vlastních zahrádkách. Komu se ale zrovna neurodil, měl smůlu. Alternativou bylo si pro česnek dojet do zahraničních zemí, ale pouze tam, kam to bylo povolené. Navíc k tomu byla potřeba také výjezdní doložka a její získání rozhodně nebylo jednoduché.
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Neznámý parmezán a další druhy sýrů
Asi jen těžko si dnes lze představit, že populární italský parmezán (Parmigiano Reggiano nebo Grana Padano) byl pro mnohé občany Československa před rokem 1989 velkou neznámou. Týkalo se to i řady dalších italských, francouzských nebo švýcarských sýrů. Výjimkou mohly být občasné dodávky do Tuzexu, pražských lahůdek nebo do pražských hotelů pro zahraniční klienty.
České domácnosti a restaurace si musely většinou vystačit s eidamem, ementálem, případně moravským bochníkem. Oblíbenými a dostupnými druhy byly hermelín, niva, romadur, zlato, javor či olomoucké tvarůžky. První sýr parmezánového typu se u nás začal vyrábět až s příchodem milénia, po roce 2000.
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Seznam těžko dostupných potravin za komunismu by jistě mohl dál pokračovat. Co na talíři tehdy chybělo právě vám, vašim rodičům, prarodičům nebo příbuzným? Budeme rádi, když se svěříte se svými postřehy.
BŘÍZOVÁ, Joza. Vaříme zdravě, chutně a hospodárně. 1951, s. 388. Dostupné z: archive.org, snn.sk, retroradar.cz, lidovky.cz, irozhlas.cz, tardie.cz, m.instory.cz, retromania.sk, youtube.com, denik.cz