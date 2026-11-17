Na státním svátku uprostřed týdne je něco zvláštně příjemného. V pondělí ještě běžný provoz, ve středu zase pracovní svět a mezi tím úterý, které dostalo jednodenní povolení tvářit se jako neděle.
To je ideální čas na snídani, kterou bys ve všední den nedělala, ale zároveň kvůli ní nechceš vstávat v šest a vyrábět domácí croissanty. Všech pět variant zvládneš z normálně dostupných surovin a žádná nepotřebuje profesionální cukrářskou výbavu.
1. Skořicový french toast s jablky
Když máš doma starší briošku, toustový chléb nebo vánočku, právě jsi vyhrála snídani.
Na dvě porce rozšlehej 2 vejce se 120 ml mléka, půl lžičkou skořice, trochou vanilky a špetkou soli. Čtyři silnější plátky pečiva krátce namoč z obou stran a opeč na másle na středním ohni dozlatova.
Vedle v malé pánvi nech změknout jedno nakrájené jablko s kouskem másla, špetkou skořice a lžičkou medu nebo javorového sirupu. Nemusíš z něj vyrábět kompot; nejlepší je, když zůstane trochu pevné.
Toast dej na talíř, přidej teplá jablka a lžíci řeckého jogurtu. Jestli chceš snídani posunout do kategorie „dnes opravdu nikam nespěchám“, nasyp navrch hrst nasekaných ořechů.
2. Vejce z trouby se smetanou a sýrem
Vejce en cocotte zní jako něco, co by ti měl přinést číšník v pařížském hotelu. Ve skutečnosti jde o vejce upečená v malé zapékací misce.
Mističku vymaž máslem, dej na dno lžíci smetany, přidej trochu nastrouhaného sýra a rozklepni dvě vejce. Osol, opepři a můžeš přidat pár lístků tymiánu, trochu pažitky nebo několik kousků šunky.
Misku postav do hlubšího pekáčku a kolem nalij horkou vodu zhruba do poloviny její výšky. Peč při 180 °C přibližně 10 až 15 minut podle velikosti misek a podle toho, jak tekutý chceš žloutek. Kontroluj raději dřív; přetažené vejce neumí zachránit ani francouzský název. Podávej s opečeným chlebem, který se do žloutku namáčí podstatně elegantněji, než to zní.
3. Líné skořicové rolky z listového těsta
Domácí kynuté cinnamon rolls jsou skvělé. Jsou také projekt. Na volné ráno, kdy chceš jíst ještě před obědem, existuje zkratka.
Rozviň chlazené listové těsto. Potři ho měkkým máslem, posyp směsí 2 až 3 lžic třtinového cukru a jedné lžičky skořice, zaroluj a nakrájej na přibližně dvoucentimetrové šneky. Dej je na plech s pečicím papírem a peč podle instrukcí na obalu těsta, obvykle kolem 190 až 200 °C, dokud nejsou zlaté.
Na jednoduchou polevu rozmíchej několik lžic moučkového cukru s trochou citronové šťávy nebo mléka. Nech rolky pár minut zchladnout a pak je přelij.
Výsledek nebude předstírat, že jsi od čtyř ráno zadělávala těsto. Bude ale teplý, křupavý, skořicový a za půl hodiny na stole, což je velmi přesvědčivý argument.
4. Bramborová pánev s volským okem
Pokud snídaně pro tebe znamená spíš sůl než cukr, vytáhni z lednice dvě vařené brambory ze včerejška. Nakrájej je na kostky a na pánvi opeč na troše oleje nebo másla spolu s půlkou cibule.
Když začnou chytat křupavé hrany, přidej hrst špenátu nebo pár nakrájených žampionů. Nakonec udělej mezi bramborami dvě místa, rozklepni do nich vejce a nech je pod pokličkou dojít tak, aby bílek ztuhl a žloutek zůstal podle tvého gusta.
Navrch patří pepř, pažitka a klidně trochu strouhaného sýra. Vedle kyselá okurka, rajčata nebo pár listů salátu. Je to snídaně, po které nebudeš v 10:17 otevírat skříňku s tím, že bys vlastně ještě něco malého snědla.
5. Jogurtová miska, která se nesnaží být trestem
Některá rána prostě nechceš smažit ani péct. To ještě neznamená, že musíš jíst smutný jogurt z kelímku přímo před lednicí.
Dej do misky hustý řecký jogurt. Na pánev nasyp hrst ovesných vloček a pár ořechů, přidej lžičku másla a trochu medu a dvě až tři minuty opékej, dokud směs nezačne vonět a lehce křupat. Přes jogurt přidej ovoce – v listopadu dobře funguje jablko, hruška, mandarinka nebo rozmrazené lesní ovoce – a teplou křupavou směs.
Nakonec může přijít skořice, pár hoblinek čokolády nebo lžička ořechového másla. Není to „zdravá varianta“, kterou musíš sníst místo něčeho dobrého. Je to dobrá snídaně, která je shodou okolností jednoduchá.
A pak už je tu nejdůležitější ingredience celého svátečního rána: nikam s talířem neodcházet. Sednout si. Udělat si ještě jedno kafe. Nechat hrnek chvíli vystydnout, protože tentokrát může. Státní svátek v úterý je vzácný žánr a byla by škoda sníst ho ve stoje.
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Zdroje: Good Food – Brunch recipes [1], Good Food – French toast recipes [2], Bon Appétit – Eggs en Cocotte [3]. img ai generated