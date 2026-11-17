Devatenáctiletá studentka zmizela cestou z akce hnutí Brontosaurus. Po třech měsících našli její tělo v kukuřici
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Alenu Šebečkovou našli mrtvou v kukuřičném poli.Zdroj: FOTO:Dezidor, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 17.11.2026 11:07
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