Ďábelský si člověk nejspíš vybaví z pultu v salát lahůdkách. V bílé misce za sklem obvykle nevypadal nijak slavnostně, někdy spíš všelijak, ale chuť na něj stejně přišla. Není to jídlo, které by si hrálo na eleganci: salám, cibule, , paprika a zálivka s pořádným tahem. Když se pak nechá pár hodin v chladu, chutě si sednou a vznikne přesně ten typ salátu, pro který se kdysi bral ještě rohlík do ruky. kyselé okurky
V
prodávaných verzích bývá salám, sterilovaná paprika nebo kapie, , cibule, občas pórek, okurky a kečup. Někde se přimíchává feferonky majonéza, jinde zůstává salát ostřejší, bez hutné omáčky. Doma mi víc sedí druhá varianta: jednodušší, výrazná, bez zbytečného zjemňování. Jednu věc bych ale neuspěchal: nechte ji aspoň pár hodin uležet. Čerstvě zamíchaný salát je v pořádku, jen ještě trochu rozházený. Druhý den už bývá znatelně lepší. A s čerstvým rohlíkem se kolem toho nemusí moc mudrovat. Recept na pikantní ďábelský salát
Doba přípravy: 20 minut + chlazení alespoň 2 hodiny Co potřebujeme
Základ salátu: 500 g točeného salámu 3 ks kyselých okurek 3 ks cibule 1 malá sklenka sterilované papriky
Zálivku: 1 lžička octa 3 lžíce kečupu 2 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce worcesteru 3 lžíce slunečnicového oleje 1 lžička mletého pepře 1/2 lžičky soli 1 lžička sladké papriky 1/2 lžičky cukru chilli podle chuti Postup přípravy klasického ďábelského salátu
1.
Salám nakrájejte na půlkolečka. Okurky dejte na malé kostičky, cibuli na tenké proužky a sterilovanou papriku rozkrájejte na menší kusy.
2. Do větší mísy přijde
ocet, kečup, hořčice, worcester, olej, pepř, sůl, sladká paprika, cukr a chilli. Všechno pořádně promíchejte. Zálivka má být výrazná, lehce nakyslá a ostřejší, žádná mdlá směs. Foto: Cooky.cz, Retro klasika, co má pořád říz: Ďábelský salát s pikantní chutí, který zachrání chlebíčky, svačinu i večeři
3. Přidejte
okurky, cibuli a papriku. Zamíchejte je se zálivkou tak, aby se dobře obalily a cibule začala trochu měknout.
4. Až potom vmíchejte
salám. Ještě jednou salát promíchejte, mísu přikryjte a uložte nejméně na 2 hodiny do lednice. Když zůstane v chladu přes noc, vůbec mu to neuškodí.
5. Podávejte vychlazené s
čerstvým pečivem, na topinkách nebo na chlebíčkách. Popravdě, dobře poslouží i obyčejný krajíc chleba, zvlášť když není čas ani nálada něco zdobit.
TIP: O něco ostřejší a víc „lahůdkový“ výsledek udělá pár kousků sterilovaných feferonek. Co se dá obměnit a proč se dává chilli
Obměn je dost, jen je potřeba počítat s tím, že salát pak zamíří trochu jinam. Část cibule můžete nahradit
pórkem, ten se v některých kupovaných verzích objevuje celkem běžně. Někdo přidává i kukuřici nebo lžíci majonézy. Za mě už je to potom skoro jiný salát, ale domácí recepty takhle fungují: každý si je nakonec upraví podle vlastní lednice a chuti.
Chilli tu není jen kvůli názvu ďábelský. Podle Healthline obsahují chilli papričky vitamin C, provitamin A a kapsaicin. Právě kapsaicin způsobuje pálivost a zkoumá se i jeho možný vliv na chuť k jídlu a metabolismus. Ze salátu se tím nedělá zdravá večeře v bílém plášti, to zase ne. Menší dávka chilli sem ale chuťově patří.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healhtline