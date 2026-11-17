Kinobox Daily: Šílený podle skutečných událostí. Medvěd na koksu ukazuje, že realita je často bizarnější než film
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Kinobox Daily: Šílený podle skutečných událostí. Medvěd na koksu ukazuje, že realita je často bizarnější než film
Článek byl publikován 17.11.2026 11:05
Může to být věčně zmrzlá půda, ale též švédská akční komedie, s níž nás Netflix od 10. prosince vezme...
Do kin vstupuje hollywoodský trhák s příznačným názvem Jak udělat banku, v němž skupina současných...
Máloco hýbalo filmovým světem v posledních letech tolik jako hledání nového Jamese Bonda. Mezi...
Vůně benzínu, spálených gum a skoro mytického nebezpečí se pomyslně line z každého okénka prvního...
Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...Všechny články tohoto autora →