Na svatbu neteře jsem si koupila smetanovou halenku s jemným leskem. Při přípitku jsem zjistila, že se mi na hrudi mezi knoflíky rozevírá, a po prvním praní vypadala jako cizí kus. Odnesla jsem ji známé švadleně, jestli se s ní dá něco udělat.
Vzala ji do ruky a nejdřív ji obrátila naruby. Mě za celý život nenapadlo podívat se tam.
Na ramínku vypadá dobře každá halenka
Moje chyba byla obyčejná. Halenky jsem vybírala podle toho, jak vypadají na ramínku, a jak jsou ušité nebo jak mi sedí, jsem neřešila. Švadlena mi řekla, že takhle nakupuje spousta lidí. Přitom by stačilo pár minut prohlídky a řadu slabin bych odhalila ještě před pokladnou.
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Podobnou zkušenost má i švadlena Nikola Junková. „Velká spousta lidí kupuje oblečení podle toho, jestli se jim líbí […],“ uvedla pro Deník.
Rub halenky řekne víc než visačka
Uvnitř se švadlena dívala hlavně na švy. Přejela po nich prstem a hledala dvě věci: jestli jsou kraje začištěné, bez čouhajících nití a nezajištěných konců, a jestli za stehem zbývá dost látky. Široká záložka dává švu rezervu, takže se látka při pohybu nevytrhne.
Pak šev opatrně roztáhla mezi palci a podržela ho proti oknu. U mé halenky se mezi stehy otevíraly mezírky a vlákna látky začala ujíždět do stran, což prozrazuje slabší látku nebo horší ušití. Jako orientační vodítko poslouží hustota stehů, dobrý šev jich mívá zhruba 4 až 6 na 1 cm. Stehy mají být pravidelné a nikde nevynechávat.
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U hedvábí a šifonu hledejte francouzský šev. Na rubu ho poznáte podle úzkého, úhledně zahnutého proužku, ve kterém není vidět žádná roztřepená hrana látky. Pro tenký materiál, který se u stehu snadno třepí, je to vhodný spoj.
Lesklá látka má svoje slabiny
Na cedulce se složením švadlena hned viděla, proč moje halenka po praní ztratila tvar. Byla z viskózy. Každý materiál má své přednosti i slabiny:
Materiál Přednosti Na co si dát pozor viskóza savá, hebká hůř drží tvar, víc se sráží polyester pevný, málo se mačká žmolky, elektrizuje se, méně dýchá hedvábí lehké, lesklé choulostivé Přečtěte si také: Mamince je 70 let a v obchodě ji mají za 55letou. Celý trik je v 1 barvě, kterou nosí každý den
Textilní výrobky prodávané v EU, tedy i halenky, musí mít podle nařízení EU složení vláken na trvanlivém, snadno čitelném a viditelném označení, v Česku v češtině. Výjimky se týkají jen úzkého okruhu výrobků a oděvů, které na zakázku ušije samostatný krejčí. E-shop musí složení ukázat ještě před nákupem, takže si ho přečtete i doma v klidu.
Knoflíky, límec a zkouška v kabince
U zapínání se vyplatí zastavit a zkontrolovat:
knoflíky jsou pevně přišité, v pravidelných rozestupech a bez visících nití, dírky jsou obšité hustě, rovnoměrně a mají stejnou délku, přes obšití dírek neprosvítá syrová látka, léga s knoflíky je zevnitř vyztužená vložkou.
Límec má mít souměrné špičky a uvnitř výztuhu, aby držel tvar. Drobné puchýřky na něm prozrazují špatně přilepenou výztuhu, která se časem zvlní nebo uvolní.
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V kabince se hýbejte. Ramenní šev patří na hranu ramene, pokud halenka nemá záměrně spadlé rameno nebo volný střih. Zapnutá léga nesmí na hrudi odstávat ani se táhnout, jinak se mezi knoflíky udělají mezery jako tenkrát na svatbě. Nakonec předpažte a zvedněte ruce, halenka se přitom nemá vytahovat nahoru.
V kabince se vyplatí v halence pohnout a zvednout ruce. Až v pohybu se pozná, jestli léga neodstává a halenka se nevytahuje nahoru. Ilustrační foto. Zdroj: Vika Glitter / Pexels. Před pokladnou ještě cedulka s praním
Na pokyny k praní se podívejte ještě v obchodě, protože je pak musíte dodržet. Když jsou na cedulce všechny symboly přeškrtnuté, halenka se nedá nijak ošetřit.
Pokud je halenka z průsvitné nebo jemné látky, hledejte podšívku. Chrání vrchní látku i švy. Měla by ale snést stejné praní jako vrchní látka. Pozor i na ozdoby a kombinace materiálů, třeba aplikace z koženky. Při praní nebo čištění mohou pustit barvu, srazit se nebo se odlupovat a lepené lemy se mohou uvolnit.
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Další halenku, tentokrát na vánoční večírek, jsem už vybírala jinak. Nejdřív rub a švy, pak knoflíky a límec, cedulka a nakonec zvednuté ruce v kabince. Zabere to pár minut a halenku, která neobstojí, vrátíte na ramínko dřív, než za ni zaplatíte.
Zdroje: https://www.denik.cz/podnikani/svadlena-nikola-junkova.html, https://texas4-h.tamu.edu/wp-content/uploads/fashion_resource_clothing_quality_standards.pdf, https://4h.tennessee.edu/wp-content/uploads/sites/47/2020/04/Clothing-ready-made-garment-analysis.pdf, https://pubs.nmsu.edu/_c/C103.pdf, https://www.eileenfisher.com/a-sustainable-life/journal/repair-care/anatomy-of-a-seam.html, https://anuschkarees.com/blog/2014/05/04/how-to-assess-the-quality-of-garments-a-beginners-guide-part-ii, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/jak-na-panske-kosile, https://putthison.com/how-to-judge-quality-in-clothing/, https://www.noviny.sk/slovensko/1037062-nakupujte-ako-profesional-najlepsie-materialy-na-oblecenie-a-ako-ich-rozpoznat, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R1007-20130701, https://www.konzument.cz/users/files/06-projekty/rada-kvality/Mala-skola-kvality-textilu_studie.pdf