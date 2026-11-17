Pohádka, která se rozhodla přepsat vlastní pravidla
Na animovaném filmu
Neségry se začalo pracovat už v roce 2020, přičemž se na jeho vzniku podíleli také tvůrci megahitu K-Pop: Lovkyně démonů. Režie se ujali Alyce Tzue, držitelka zlaté medaile studentských Oscarů, a John Ripa, který má zkušenosti z filmu Raya a drak. Společně se rozhodli převrátit příběh Popelky naruby a konečně dopřát hlavní slovo jejím nevlastním sestrám. Ty jsou totiž po generace vnímány za zlé a závistivé potvory. Tentokrát ovšem dostanou příležitost ukázat, že i ony mají svou citlivější stránku.
„V jádru je to příběh dvou velmi odlišných sester, které postupně zjišťují, že mají mnohem víc společného, než si myslely,“ prohlásila Tzue v rozhovoru pro Netflix. Jednoduše chtěla vytvořit animák pro všechny, kteří někdy měli pocit, že nikam nezapadají.
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Tomu odpovídá i pojetí celého pohádkového světa. Tvůrci se vyhnuli jednoduchému dělení na hodné a zlé a dali přednost hrdinkám, které mají vlastní chyby, touhy a bolavá místa. Vedle neotřelého příběhu zaujme také výtvarná stránka. Království Alouette se inspirovalo francouzským rokokem 18. století, kdy animátoři naplno využili možnosti 3D animace. S digitálními materiály si doslova vyhráli. Hodiny třeba vytvořili z karamelu, hrnce z flanu a podnosy z čokolády. Celý animovaný svět tak téměř získal hmatatelnou podobu, přičemž připomíná propracovaný domeček pro panenky, který někdo postavil uprostřed obří cukrářské vitríny.
Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Když Popelka přijde o svou pohádku
V centru
animovaného filmu Neségry se ocitne Lilith, jedna z nevlastních sester Popelky, která už nechce dál snášet život ve stínu své dokonalé sestřičky. Tahle punková rebelka a asijská přistěhovalkyně se v pohádkovém království Alouette nikdy necítila jako doma. A když ukradne kouzelnou hůlku vílí kmotřičce, rozpoutá tím pořádný průšvih. Království se totiž zmocní proradná Priscilla a z třetí sestry Margo se stane žába, která bude s každým dalším dnem ztrácet kousek své lidskosti. Lilith tak nezbude nic jiného než spojit síly s Popelkou a vyrazit na záchrannou misi.
V patách jim budou motorkářští trollové a zlí poskoci, takže o dobrodružství rozhodně nebude nouze. A zatímco se budou snažit zachránit celé království, možná přijdou na to, že největší pohádkový zázrak bude, když si konečně navzájem přestanou lézt na nervy.
Hvězdné obsazení
Postavám propůjčily hlasy pořádné herecké hvězdy. Svéhlavou Lilith namluvila komička
Ali Wong, takže se můžeme těšit na pořádnou dávku sarkasmu a pohotových poznámek. Pod Lilithiním punkovým zevnějškem se však bude skrývat citlivá duše, která bude ze všeho nejvíc toužit někam patřit. Popelce hlas propůjčila Amanda Seyfried. Ta sice bude na první pohled působit jako dokonalá princezna z pohlednice, jenže za úsměvem a andělským hlasem se budou skrývat vlastní trápení. I ona totiž bude mít dost toho, že se musí neustále snažit vyhovět všem okolo. Třetí sestru Margo namluvila Stephanie Hsu. Právě ona bude srdcem celé trojice a jejím morálním kompasem. Jejím největším přáním bude, aby se její dvě rozhádané sestry konečně přestaly pošťuchovat a začaly se mít rády.
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Na druhé straně barikády se objeví ambiciózní Priscilla v podání komičky Nikki Glaser. Ta bude mít jediný velký sen. Usednout na trůn a stát se princeznou Alouette. A běda každému, kdo jí ukradne byť jen kousek pozornosti!
Daniel Radcliffe propůjčil hlas princi, který se bude snažit najít pravou lásku navzdory rodičům tlačícím ho do sňatku. Young Mazino namluvil trolla Geffa, citlivého umělce, který se mezi drsnými obry bude cítit jako outsider a svou nejistotu bude maskovat obřím mechanickým monstrem.
O Priscillino bezpečí se postará Roderick v podání
Petera Dinklage. Jedná se o děsivou chlapskou chůvu, v němž se střetává nekompromisnost Terminátora s pečovatelským přístupem Mary Poppins. A pak je tu vílí kmotřička, kterou namluvila Bette Midler. Dobré úmysly jí rozhodně chybět nebudou, jenže vedle trochy nešikovnosti v sobě bude mít i pořádnou dávku intrikánství. Pohádkovou jízdu doprovodí nové písně od JENNIE z BLACKPINK, Rose Gray, EMEI a samotné Amandy Seyfried.
Animák Neségry dorazí na Netflix už 20. listopadu. Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Foto: Netflix Animation © 2026 Zdroje: About.Netflix, What´s on Netflix