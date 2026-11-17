Řádové sestry na rockové vlně! Sestra v akci sklízí v Plzni obrovský úspěch
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Muzikál Sestra v akci - Plzeň: Lucie Pragerová, Kateřina Chrenková, Eva Staškovičová, Andrea Holá, Kateřina Jechová, Roman Krebs, companyZdroj: Divadlo J. K. Tyla v Plzni
Článek byl publikován 17.11.2026 11:01
Velká radost v rodině Štikových! Charlotte Štiková Stefan (30) přivedla na svět svou první dceru, která...
Muzikál Beetlejuice, který Hudební divadlo Karlín uvedlo v evropské premiéře 12. listopadu 2024, v těchto...
V Zoo Praha donedávna žili dva medojedi, oba pozdně seniorského věku. První uhynula minulý rok samice a již...
Ani velmi nabitý pracovní kalendář nezabránil zpěvákovi Josefu Vágnerovi, aby si udělal čas na slavnostní...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Taťána Kuchařová o svém životě: Šťastné období a možný návrat do StarDance!
- Rachel McAdams a kariéra bez potřeby být všude
- Buď jsem nemehlo, nebo že by pátek třináctého, napsal Petr Čadek. Manžel Čvančarové ukázal fotku z nemocnice
- Sandeva si rýpla do soupeřů ve StarDance a Jandová ji srazila jednou větou. „Bla, bla, co to má bejt?" opáčila zpěvačka