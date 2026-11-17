Teprve dvacetiletý italský talent Kimi Antonelli přepsal v letošní sezoně historii formule 1. V pouhých 20 letech a 68 dnech ovládl po Velké ceně Mexika šampionát jezdců s předstihem čtyř závodů a stal se vůbec nejmladším mistrem světa v dějinách královny motorsportu. Zároveň pro stáj Mercedes vybojoval první jezdecký titul od posledního triumfu Lewise Hamiltona v roce 2020.
Jakmile však opadla první vlna oslav a z Antonelliho vlasů smyla barva italské trikolóry, pozornost médií se rychle stočila k jeho finančnímu ohodnocení. Přestože je novopečeným šampionem, jeho základní roční plat údajně činí zhruba pět milionů dolarů. Podle některých zdrojů dokonce ještě méně. To je jen zlomek oproti jeho týmovému kolegovi Georgi Russellovi, jenž si přijde na 26 milionů dolarů za sezonu.
Na dotaz německého deníku Bild, zda taková částka odpovídá mzdě mistra světa, reagoval šéf Mercedesu Toto Wolff s klidem a nadhledem. „Žádné konkrétní částky komentovat nebudu, ale mohu říct jedno: nikdo se o něj po finanční stránce nemusí bát,“ ujistil rakouský manažer. „Pro Kimiho i jeho rodinu je především důležité, že sedí v konkurenceschopném voze. Zároveň ale víme, že máme mistra světa, který by měl být také náležitě odměněn.“
Podle zákulisních informací se Antonelli může těšit na velmi štědré mistrovské bonusy, které by se měly pohybovat mezi 11 a 13 miliony dolarů. Na otázku, zda odměna zahrnuje i novou, vylepšenou smlouvu, však Wolff odpověděl stroze: „Kimi má smlouvu i na příští rok.“
Cesta na vrchol přitom pro mladého Itala nebyla bez překážek. V loňské nováčkovské sezoně čelil ostré kritice za sérii chyb a devět závodů v řadě bez jediného bodu. „Pod palbou kritiky jsme nebyli jen my, ale především Kimi. Někdy mu byl dokonce upírán talent a tvrdilo se, že do formule 1 nepatří, natož do špičkového týmu, jako je Mercedes,“ zavzpomínal Wolff.
Vedení týmu mu ale nepřestalo věřit, i když po něm vyžadovalo jasné výsledky. A Antonelli letos odpověděl tím nejlepším možným způsobem: z dvaceti odjetých velkých cen devět vyhrál a šestnáctkrát stál na stupních vítězů. „To, čeho dosáhl, je fenomenální. Být v takovém věku natolik zocelený a odolný vůči tlaku je naprosto mimořádné. Je zaslouženým mistrem světa,“ uzavřel šéf stříbrných šípů.