Rangers slavili stoleté výročí a Will Cuylle rozhodl v oslabení. Historie dostala současnou pointu
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Rangers slavili stoleté výročí a Will Cuylle rozhodl v oslabení. Historie dostala současnou pointu
Článek byl publikován 17.11.2026 10:45
Lucas Pinheiro Braathen zahájil sezonu vítězstvím v obřím slalomu i slalomu. V Levi navíc obhájil triumf...
Český tým uzavřel skupinu Ligy národů porážkou 1:2 v Chorvatsku a bez jediného bodu. Při pohledu na všech...
Dva góly proti Vegas, další proti Utahu. Filip Chytil po zdravotní pauze ukazuje, jak může Vancouveru...
Dva zápasy, dvě rozdílné zápletky. Rangers si v historický večer poradili s Montrealem, zatímco Vancouver...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- Filip Chytil dal třetí gól ve dvou zápasech. Vancouver v něm znovu nachází hráče pro důležité chvíle
- NHL po noci: Rangers oslavili sto let výhrou, Chytil znovu skóroval. Česká stopa ve všech utkáních
- Zámořské finále ovládly suverénní Američanky a obhájily titul z Česka
- „My se pomstíme.“ Rusové prskají kvůli MS, ale podle scénáře z šachů prý nemají šanci