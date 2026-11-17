Vánoční kaktus nasazuje poupata, když má na podzim chladnější podmínky a dlouhé noci. Pokud na něj po setmění svítí lampa, zkuste nejdřív spočítat, kolik hodin tmy na parapetu skutečně má.
Přes den je na východním parapetu dost rozptýleného světla. Večer si u okna rozsvítíte lampu na čtení a květináč zůstane v jejím dosahu. Když se poupata dlouho neukazují, láká to vyzkoušet jiné hnojivo.
Královská zahradnická společnost (RHS) mezi příčinami slabého kvetení uvádí i světlo po setmění. Rostlina totiž využívá dlouhou podzimní noc jako signál k tvorbě poupat.
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Kolik tmy zbývá po zhasnutí lampy
Délka noci a teplota spolu souvisejí. Před nasazením poupat radí
RHS dát kaktusu chladnější období kolem 12 až 15 °C při přirozeně se zkracujících dnech. V té době stačí zalévat méně často a nechat mezi zálivkami vršek substrátu proschnout.
Při nočních teplotách kolem 16 až 18 °C doporučuje
poradna University of Minnesota alespoň 12 hodin souvislé tmy denně po dobu zhruba šesti týdnů. Kolem 13 °C se některým rostlinám podaří nasadit poupata i při kratších nocích. I proto se vyplatí zjistit, jaká teplota je večer přímo u květináče.
V modelovém obýváku zhasíná lampa ve 22:30 a první ranní světlo dopadá na rostlinu v 7:00. To dává osm a půl hodiny tmy. Do dvanáctihodinového režimu chybějí tři a půl hodiny. Při stejném čase ráno by tedy tma musela začít už v 19:00.
Podívejte se večer, které světlo k rostlině dopadá jako poslední, a ráno, co ji osvítí jako první. Pokud obývák zůstává dlouho rozsvícený, může pomoci jiné okno, kde je přes den dost světla a večer se nesvítí. Když vybíráte nové stanoviště, dejte na noc teploměr ke květináči.
Teplý vzduch od radiátoru může stoupat i podél okna, které na dotek působí studeně.
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Vánoční kaktusy od sebe pomohou rozeznat články stonků
Pod stejnou cedulkou se prodává víc druhů a jejich kříženců. To, co vypadá jako list, je plochý článek stonku. Tradiční vánoční kaktus je kříženec
Schlumbergera × buckleyi. Mívá oblé vroubky a obvykle kvete blíž k Vánocům. U Schlumbergera truncata, anglicky Thanksgiving cactus, jsou okraje výrazněji zubaté a květy se zpravidla objeví dřív. Rozdíly popisuje zahradnická poradna University of Wisconsin. Oblé vroubky na plochých článcích jsou jedním z poznávacích znaků tradičního vánočního kaktusu Schlumbergera × buckleyi. Dezidor / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
U prodávaných kříženců berte tvar článků a dobu kvetení jako vodítka. Jednotlivé odrůdy reagují na světlo a teplotu různě a jejich termíny kvetení se překrývají. Velikonoční kaktus z rodu
Rhipsalidopsis kvete zpravidla na jaře. Po objevení poupat pomůže stálá teplota
Jakmile jsou na koncích stonků vidět první poupata,
RHS doporučuje návrat k běžným 18 až 20 °C a pravidelnější zálivce. Vyberte světlé místo mimo průvan, kde teplota prudce nekolísá. Výkyvy a přemokření mohou způsobit, že už nasazená poupata opadají. Jakmile se na koncích stonků objeví poupata, kaktusu svědčí světlé stanoviště se stálou teplotou a bez průvanu. Frank Vincentz / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Po zalití zkontrolujte i ozdobný obal. Když se v něm drží voda, vylijte ji stejně jako z podmisky. S odtokem pomůže
průchozí otvor v pěstebním květináči.