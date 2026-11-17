V mnoha firmách se v listopadu rozjíždí plánování dovolených na příští rok a do sdílených tabulek přibývají první jména. Kdo si kalendář na rok 2027 projde pozorně, objeví v něm týden, kdy se pár dnů dovolené promění v dlouhé volno. Květen naopak zklame, protože zaměstnancům s běžným pracovním týdnem nepřidá ani jeden volný všední den. O nejlepší termíny bývá v kancelářích velký zájem.
Začátek července vychází nejlépe
V červenci 2027 vyjdou dva státní svátky hned za sebou na začátek týdne. V pondělí 5. července si připomeneme Cyrila a Metoděje, v úterý 6. července upálení Jana Husa. Dva volné dny na začátku týdne znamenají, že do víkendu zbývají už jen tři pracovní dny.
Stačí si vzít dovolenou od středy 7. do pátku 9. července. Volno pak potrvá bez přerušení od soboty 3. do neděle 11. července 2027, tedy devět dní za tři dny dovolené. Platí to pro zaměstnance, kteří pracují od pondělí do pátku. Ve směnném provozu to může vyjít jinak.
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Rodiče školáků mají ještě jednu výhodu. Prázdniny dětem v roce 2027 odstartují čtvrtkem 1. července, takže dlouhé volno přijde hned na jejich začátku a celá rodina může vyrazit společně.
Proč svátky dovolenou neukrojí
I kdybyste si dovolenou napsali na celý týden od 5. do 9. července, svátky vám ji nespotřebují. Podle § 219 odst. 2 zákoníku práce se svátek, který připadne na váš obvyklý pracovní den, do dovolené nezapočítává. Pondělí a úterý vám tedy z nároku neubudou.
Výjimkou jsou lidé, kteří by ve svátek jinak museli pracovat a na tento den si sami vyžádali dovolenou. Jim se takový den do dovolené počítá.
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V roce 2027 připadne 1. i 8. květen na sobotu. Svátek práce ani Den vítězství proto nepřidají žádný volný všední den. Svátek, který vyjde na víkend, se v Česku na pracovní den nepřesouvá a zákon o svátcích žádný náhradní den nezná.
Náhrada mzdy podle § 115 odst. 3 zákoníku práce náleží jen za svátek, který vyjde na obvyklý pracovní den. Kdo pracuje od pondělí do pátku, nedostane tedy za obě květnové soboty žádné volno ani peníze navíc. Kdo má sobotu jako běžnou směnu a kvůli svátku nepracuje, dostane náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.
Rok 2027 tak nabídne jen 9 svátků ve všední den, o dva méně než rok 2026. Pro nákupy si zapamatujte, že v sobotu 8. května budou velké obchody s plochou nad 200 m² zavřené, kdežto 1. května otevřené.
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Volno se dá v roce 2027 natáhnout i v dalších částech roku. U zářijového a říjnového svátku stačí přidat jediný den dovolené. O Velikonocích a Vánocích je potřeba dovolené víc, volno je ale také delší.
Příležitost Kdy si vzít dovolenou Dny dovolené Dny volna Velikonoce 22.–25. 3., nebo 30. 3.–2. 4. 4 10 28. září (úterý) pondělí 27. 9. 1 4 28. října (čtvrtek) pátek 29. 10. 1 4 17. listopadu (středa) pracovní dny kolem svátku 4 9 Vánoce 27.–31. 12. 5 10
Rodičům se o Velikonocích víc hodí dovolená před svátky, protože školní velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek 25. března. Listopadový most dává stejných devět dní jako červenec, stojí ale čtyři dny dovolené. O Vánocích vyjde Štědrý den na pátek a oba svátky vánoční na víkend, takže pracovní dny mezi svátky musí pokrýt dovolená.
Přečtěte si také: Žádné hnětení ani kynutí. Na tvarohový koláč stačí 3 pláty z obchodu a 45 minut v troubě O termínu rozhoduje zaměstnavatel
Kdy půjdete na dovolenou, určuje podle zákoníku práce zaměstnavatel. Má přitom přihlížet i k vašim zájmům a termín vám musí písemně oznámit aspoň 14 dní předem, pokud se spolu nedohodnete na kratší době (§ 217 odst. 1). U oblíbených týdnů, jako je začátek července, se proto vyplatí domluvit se s vedoucím co nejdřív.
Termín dovolené určuje zaměstnavatel, o oblíbené červencové dny je proto dobré požádat vedoucího včas. Ilustrační foto. Zdroj: Andrea Piacquadio / Pexels.
Když zaměstnavatel už určený termín změní nebo vás z dovolené odvolá, musí vám uhradit náklady, které vám vznikly bez vašeho zavinění (§ 217 odst. 3). Může jít například o storno poplatek za zájezd nebo o cestu domů z hor. Účtenky a potvrzení o zaplacených zálohách si proto schovejte.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-245, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-223, https://ppropo.mpsv.cz/xx811platnebonahradnivolnozaprac, https://www.kurzy.cz/kalendar/statni-svatky/2027/, https://www.cebia.cz/pruvodce/statni-svatky-2027, https://www.finance.cz/clanky/skolni-rok-2026-2027-je-za-rohem-ceka-nas-mene-volna-jak-vychazeji-prazdniny-a-svatky/, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-statni-svatky-volno-a-prodlouzene-vikendy-40381710, https://money.cz/novinky-a-tipy/mzdy-a-personalistika/svatek-v-pracovnepravnich-souvislostech/, https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/harmonogramy-a-dalsi-informace/svatky-v-ceske-republice/, https://www.kurzy.cz/kalendar/statni-svatky/, https://www.e15.cz/prazdniny-2026-2027