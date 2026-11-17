Biatlonistka Markéta Davidová se po dlouhých zdravotních potížích znovu představila v závodním tempu. V sobotním kontrolním sprintu na soustředění české reprezentace ve finském Vuokatti obsadila první místo a na trati byla o 24 sekund rychlejší než druhá Tereza Voborníková. Obě závodnice zvládly střelbu bez chyby. Pro někdejší mistryni světa šlo o první závod po přibližně devíti měsících.
Davidová v uplynulém období řešila vážné problémy se zády. Kvůli vyhřezlé meziobratlové ploténce absolvovala dvě operace a sportovní program musela opakovaně přizpůsobovat léčbě. Při návratu proto neměla jasnou představu, jak její tělo zareaguje na nejvyšší intenzitu. Po vítězném sprintu uvedla, že ji výsledek potěšil a zároveň překvapil.
Na střelnici se vyhnula všem chybám
Biatlonistka se rozhodla nerozjet závod příliš rychle. Podle vlastního hodnocení chtěla začít s rozvahou, protože zatím nemá za sebou tolik tréninků ve vysoké intenzitě jako v běžných sezonách. Během závodu však měla dostatek energie i na závěrečné kolo. Kombinace bezchybné střelby a vyrovnaného běžeckého výkonu jí přinesla prvenství před Voborníkovou a třetí Lucií Charvátovou.
Výsledek má ale jasné hranice. Nešlo o závod Světového poháru ani o měření sil s úplnou mezinárodní špičkou. Kontrolní start sloužil především českému týmu k porovnání aktuální formy před sezonou. Také Davidová jej vnímala jako informaci o tom, že rekonvalescence a příprava postupují správným směrem, ne jako potvrzení okamžitého návratu mezi nejlepší světové závodnice.
Do dalších startů nechce spěchat
Davidová se na nadcházející sezonu připravuje individuálně a její program se liší od části reprezentačního týmu. Ve Finsku má zůstat do 25. listopadu a další tréninkový blok by měl následovat v prosinci. Už dříve uvedla, že do Světového poháru by se chtěla vrátit na začátku příštího kalendářního roku. Tento plán se po jednom povedeném sprintu automaticky nemění.
V nedělním kontrolním závodě s hromadným startem Davidová podle předem připraveného programu nenastoupila. Ženskou část vyhrála Jessica Jislová a mezi muži uspěl Vítězslav Hornig. O sestavě pro úvod Světového poháru rozhodují trenéři na základě celé přípravy a dalších zdravotních i výkonnostních hledisek. Davidová tak má za sebou důležitý první krok, ale další postup zůstává opatrný.