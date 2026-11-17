Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Dnešní sváteční Ulice se ponese v duchu průšvihu, nečekaného pozvání a také Egonovy akce, která mu konečně vyjde. Soňa se ale nebude stačit divit, když zjistí, že Mastný jedná za jejími zády. Hodně co vysvětlovat budou mít Adéla s Matějem. Rande ve třech a velký průšvih
Schůzka Žofky, Matouše a Anežky dopadne skvěle – s Anežkou si skvěle rozumí. I tak ale vidí Anežka problém v jejich věkovém rozdílu. Žofce hned dojde, že mluvila s Adélou a ona se tím netají. Věkový rozdíl ale Žofka řešit nechce, užívá si to a do ničeho se teď nehrne.
Matěj překvapí Adélu a přinese jí to, o co jej prosila – „slzy štěstí“. Podle Adély jde o uvolnění a o napojení se na své vnitřní dítě a je to přírodní. Matěj se nechá zvyklat a souhlasí, že to s ní zkusí. Oba jsou pak úplně mimo a skončí spolu ve vaně plné pěny. Adéla se Matějovi svěří s tím, že ví, že si o ní všichni myslí, jaká je kráva. Vyruší je právě příchozí Žofka s Matoušem, který je nachytá přímo ve vaně.
Matouš pak oba prohlédne a chce vědět, kolik si toho dali a podle něj jsou blázni. Adéla se pak snaží Žofce vysvětlit, že spolu nic neměli, ale Žofka je naštvaná a chce to Anežce říct. Matouš jí radí, ať alespoň počká, až z toho budou oba venku. Rozhodne se pak Matěje doprovodit domů, protože sám by to určitě nezvládl. Michal pak za Adélou přijde do pokoje, ale ona chce být sama. Myslí si, že ji Anežka bude nenávidět a že dělá jen potíže a vše jen kazí. Michal se ji snaží uklidnit, že na nic není sama a vždy tam pro ni někdo bude.
Kamila s Karlou
Karla přiběhne k Hruškovým domů a chce se k nim přidat na výlet. Kamila je ale v uklízecím režimu, protože nikdo nemá čas s ní vyrazit. Karla tedy prohlásí, že vyrazí aspoň do města a Kamila se k ní hned s nadšením přidá. Společně si užijí skvělé odpoledne, popíjejí víno a baví se. Karle to pak nedá, podle ní se Kamila do role matky a dcery staví sama a není příliš sama sebou.
Vladimírova akce
Vladimír svolá rychlou akci v hospodě s ostatními kurýry. Dorazí i Slávek, který je už z nemocnice doma a doprovodila jej tam i Jiřina. Připravil sepsané ultimátum pro vedení, se kterým po přečtení všichni souhlasí. A pokud s jejich podmínkami a změnami vedení nebude souhlasit, v pondělí nevyjedou kurýři se zásilkami. Shodnou se, že půjdou do stávky.
Velké pozvání
Kořínek pozval Aničku na prohlídku botanické zahrady a poté zamíří do hospody. Tam má na ni velkou a nečekanou otázku – odjíždí na přelomu roku do Kolumbie a chce, aby jela s ním. Je ale potřeba, aby se kvůli letenkám, očkování a přípravě rozhodla co nejdříve a neotálela.
Egon na kolenou
U Soniných dveří opět stojí Egon a když mu přibouchne dveře před nosem, tak jí jen přes dveře oznámí, že dnes nikam nepůjde. Klekne si a na kolenou prosí, že udělá, co si bude přát. Tohle divadélko před Soniným bytem neujde Jirkovi, který kukátkem pozoruje, co se děje. „Ježiš, to je ostuda. Pojď, můžeš klečet uvnitř,“ pozve jej Soňa dál a Egon se ani nezvedne a opravdu přijde po kolenou. Podle ní může dál klečet v předsíni, ona má ale moc práce.
Dlouho jí to ale nevydrží a nakonec Egonovi přeci jen podlehne a skončí spolu v posteli. Když si Egon odskočí do koupelny, pípne Soně zpráva a ta ji hned vrátí zpátky na zem. Píše jí její místopředsedkyně s tím, že Mastný obvolává všechny Reálné ženy a snaží se podkopat její rozhodnutí jít do koalice s Hložánkem. Soňa vidí rudě a je rozhodnutá mu to nedarovat.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).