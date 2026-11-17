Dosmažíte řízky nebo bramboráky, na dně pánve zůstane vrstva oleje a ruka sama sáhne po kohoutku se studenou vodou. Právě v té chvíli můžete lehkou hliníkovou pánev nenápadně poškodit. Lepkavý povlak, který se na ní časem usadí, přitom povolí snáz, než by se zdálo.
Nejdřív nechte pánev vychladnout
Hliník je lehký a teplo vede výborně. Je to ale měkký kov, který se snadno poškrábe nebo promáčkne a snadno se i zkroutí. Když horkou pánev polijete studenou vodou, prudký tepelný šok může dno zdeformovat. Myjte ji proto až po vychladnutí a horký olej nikam nepřelévejte.
Horká voda a kapka saponátu
Samotné mytí zvládnete s tím, co máte u dřezu. Ztuhlý tuk se v teple znovu rozpouští, proto mu dejte čas. Když vychladlou pánev zalijete teplou až horkou vodou s pár kapkami jemného saponátu, tuk se během odmočení rozvolní. Stačí obyčejný prostředek na nádobí, speciální odmašťovač není potřeba. Potom už si poradí neabrazivní houbička nebo měkký kartáček. Hrubé drhnutí by na měkkém kovu nechalo rýhy.
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Když houbička napoprvé nestačí, zopakujte odmočení a jemné drhnutí nebo nechte vodu se saponátem působit déle. Trpělivost tu udělá víc než síla v zápěstí. Na zatvrdlé zbytky a tmavé skvrny pak máte ještě dva domácí pomocníky. Každý se hodí na něco jiného, proto je používejte odděleně.
Jedlá soda Ocet nebo citronová šťáva Kdy pomůže odolný mastný nános připečené zbytky a ztmavnutí Jak na to pasta ze sody nebo trocha sody ve vodě, jemně drhnout povařit s vodou přímo v pánvi, nechat vychladnout, vylít a domýt houbičkou Na co dát pozor může hliník ztmavit, nejdřív zkusit na malém místě a pak důkladně opláchnout platí pro holý hliník
Soda barví kvůli tomu, co se děje na povrchu kovu. Hliník chrání tenká oxidová vrstva a zásadité látky ji rozpouštějí. Kov pak tmavne nebo šedne. Horká voda celý proces urychluje a silnější zásada ještě víc, proto hliníku nesvědčí ani myčka. Hliník reaguje i s kyselými látkami. Tmavé skvrny na dně proto mohou být stopou takové reakce, ale také přílišného žáru nebo připálených zbytků.
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Hliníkové pánve se doporučuje mýt ručně. V myčce zásaditý prostředek spolu s horkem holý hliník zabarví do tmava. Kromě toho na ně nepatří:
drátěnka, kovová škrabka ani nůž, abrazivní prášek, čistič trub, chlorové bělidlo.
Jinak je to s hliníkovými pánvemi, které mají nepřilnavou vrstvu. U nich se řiďte návodem výrobce, protože chemické čističe i brusné prostředky vrstvu poškodí. Při vaření v nich míchejte dřevěnou nebo plastovou vařečkou. Povařování s octem nebo citronem popsané výše se týká holého hliníku.
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Hned po umytí pánev vytřete dosucha utěrkou. Když ji necháte oschnout samotnou, zůstanou po kapkách skvrny a minerální usazeniny.
Tmavé mapy na dně nechává příliš vysoká teplota nebo plamen, který přesahuje okraj dna. Hliníkové pánvi přitom stačí mírnější plamen, protože teplo rozvádí rychle. Kyselá jídla, třeba rajčatovou omáčku nebo dušené zelí, v pánvi nenechávejte stát do druhého dne a pánev po nich brzy umyjte. Při delším styku s kyselinou se povrch opotřebuje a zbarví.
Holou hliníkovou pánev se vyplatí vypálit. Potřete ji tenkou vrstvou oleje, zahřejte a nechte vychladnout, a to několikrát po sobě. Jídlo se pak méně přichytává a připaluje, takže na dně zůstane méně zbytků k mytí.
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Olej, který po smažení zůstal na dně, nechte vychladnout, zbavte ho pevných zbytků a slijte do PET lahve, skleněnou na to nepoužívejte. Do dřezu ani do záchodu nepatří, protože může ucpat kanalizaci a narušit provoz čistírny odpadních vod. Tenký film, který na pánvi zbude, setřete ještě před mytím papírovou utěrkou.
Vychladlý olej po smažení se slévá do PET lahve, kterou pak stačí odnést na sběrné místo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plnou lahev odneste na sběrné místo. Sběr jedlých olejů a tuků musí obce zajišťovat od roku 2020 a dnes jim tuto povinnost ukládá zákon o odpadech. Formu sběru si obec volí sama, takže může jít o sběrný dvůr, kontejnery v ulicích nebo nádoby přímo pro domácnosti. Podrobnosti najdete na webu své obce.
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