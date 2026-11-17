Babička odsune talíř s fazolovou polévkou, protože po ní má vždycky nafouklé břicho. Podobná scéna se u nedělního oběda odehraje v nejedné rodině. Kdo má s fazolemi špatnou zkušenost, často vyškrtne z jídelníčku všechny luštěniny. Přichází tím o vydatný zdroj bílkovin, které jsou pro svaly ve stáří důležité. Mezi luštěninami, které se u nás běžně vaří, je ale jedna, se kterou si střeva obvykle poradí snáz a která má zároveň nejvíc bílkovin.
Proč po luštěninách bolí břicho
Nadýmání způsobují cukry zvané oligosacharidy, hlavně rafinóza a stachyóza. Tenké střevo je neumí rozložit, a tak doputují až do tlustého střeva. Tam je rozkládají bakterie a vznikají při tom plyny.
Nejčastěji se nadýmání spojuje s fazolemi, které dodají víc nadýmavých cukrů a mají silnější slupku. U čočky je podle dietoložek obojího méně, a proto po ní bývá v břiše obvykle klidněji než po fazolích.
Červená čočka bez slupky má navrch
Loupaná červená čočka se prodává bez slupky, obvykle půlená. Kuchařské rady uvádějí, že slupka zhoršuje stravitelnost, takže velkozrnná čočka se slupkou tuto výhodu nemá. Podle americké databáze živin USDA má ale loupaná červená čočka prakticky stejně vlákniny jako neloupaná, 10,8 g proti 10,7 g na 100 g suché.
V téže databázi má suchá červená čočka méně vlákniny než stejné množství bílých fazolí nebo půleného hrachu. Bílkovin má přitom z těchto tří nejvíc.
Suchá luštěnina (100 g) Bílkoviny Vláknina červená čočka 23,9 g 10,8 g bílé fazole 23,4 g 15,2 g půlený hrách 23,1 g 22,2 g
Čočka tak vede mezi luštěninami, které se u nás běžně vaří, ale jen těsně: před fazolemi a hrachem má náskok od desetin gramu po zhruba 1 g. Cizrna má bílkovin méně. Víc bílkovin než čočka mají sója s 36,5 g a lupina s 36,2 g na 100 g a z méně běžných luštěnin také bob s 26,1 g a fazole urd s 25,2 g. V české kuchyni se ale běžně nevaří.
Kolik bílkovin potřebuje senior
Starší lidé jich často jedí málo. Chuť k jídlu slábne, trávení se mění, bez vlastních zubů se maso špatně kouše a roli hrají i peníze nebo samota u stolu.
Evropská společnost pro klinickou výživu a metabolismus (ESPEN) ve své platné směrnici z roku 2022 doporučuje starším lidem aspoň 1 g bílkovin na kilogram hmotnosti denně a množství má odpovídat zdravotnímu stavu, pohybu a snášenlivosti. Její expertní skupina v roce 2014 navrhla zdravým seniorům 1,0 až 1,2 g na kilogram, nemocným nebo podvyživeným 1,2 až 1,5 g. U člověka vážícího 70 kg to podle našeho modelového výpočtu vychází aspoň na 70 g denně, podle rozmezí z roku 2014 na 70 až 84 g.
Přehledová studie z roku 2025 uvádí, že pro podporu svalů stačí starším lidem 25 až 30 g bílkovin v každém hlavním jídle, a to z živočišných i rostlinných zdrojů. Talíř s asi 200 g vařené čočky jich dá zhruba 18 g. Uvařená čočka má totiž asi 9 g bílkovin na 100 g, čísla v tabulce platí pro suchou.
Čtvrt hodiny u plotny a pár zásad
Namáčení přes noc odpadá. Loupaná červená čočka změkne asi za 10 až 20 minut a rozvaří se na hladkou kaši, takže ji sní i člověk s horšími zuby. Hodí se do polévek, kaší i pomazánek.
Loupanou červenou čočku není třeba namáčet a za 10 až 20 minut se rozvaří do hladké polévky nebo kaše. Ilustrační foto. Zdroj: mehmetakifarts / Pexels.
Nadýmání můžete omezit několika kroky:
Začínejte menšími porcemi. Když jíte luštěniny pravidelně, nadýmání postupně slábne. Konzervovanou čočku propláchněte a vodu z vaření můžete slít. Nadýmavé cukry se do vody rozpouštějí a vařením nezmizí. Do hrnce přidejte kmín, saturejku nebo majoránku. Je to tradiční tip, jeho účinek ale prokázaný není. Podávejte ji s chlebem nebo rýží. Čočka dodá lysin, kterého je v obilovinách málo, a bílkoviny se tak navzájem doplní. Kdy být s čočkou opatrnější
Úplně bez rizika není ani červená čočka. Obsahuje galaktooligosacharidy a fruktany. Pro dietu s nízkým obsahem FODMAP při dráždivém tračníku vycházela v laboratorních testech, mezi nimi i na Monash University, jako vhodná jen malá porce vařené červené čočky, asi 23 až 46 g podle laboratoře (údaje z roku 2019).
Pozor si mají dát i senioři s nemocí ledvin. Obecná čísla ESPEN se na lidi s nemocnými ledvinami automaticky nevztahují a množství bílkovin se u nich posuzuje individuálně s lékařem. Máte-li potíže s ledvinami, dráždivý tračník nebo jinou dietu, poraďte se před změnou jídelníčku s lékařem nebo nutričním terapeutem.
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