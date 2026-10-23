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Nová předpověď na zimu ukazuje zásadní zlom. Polární vír může zeslábnout už v lednu, Evropě hrozí vpád mrazů

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Nadcházející zima 2026/2027 by mohla přinést výrazný obrat v počasí. Nejnovější dlouhodobé výhledy naznačují, že polární vír, který ovlivňuje proudění studeného vzduchu nad severní polokoulí, může během ledna výrazně zeslábnout. Takový vývoj by zvýšil pravděpodobnost pronikání arktického vzduchu do Evropy včetně České republiky. Meteorologické modely zatím upozorňují na možný scénář, nikoliv na jistý příchod silných mrazů.
Nová předpověď na zimu ukazuje zásadní zlom. Polární vír může zeslábnout už v lednu, Evropě hrozí vpád mrazů

Nová předpověď na zimu ukazuje zásadní zlom. Polární vír může zeslábnout už v lednu, Evropě hrozí vpád mrazů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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