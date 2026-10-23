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Vítěze voleb vyšachovali i v Řeporyjích. Starostkou bude sestra Pavla Novotného

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V Řeporyjích se na koalici domluvila ODS, TOP 09 a ANO, vítěz Přívětivé Řeporyje tak i s 44 procenty hlasů získaných ve volbách skončí v opozici. Starostkou se stane Lenka Fialová, sestra Pavla Novotného.
Vítěze voleb vyšachovali i v Řeporyjích. Starostkou bude sestra Pavla Novotného

Vítěze voleb vyšachovali i v Řeporyjích. Starostkou bude sestra Pavla Novotného

Zdroj: Pavel Novotný
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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