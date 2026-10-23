Levné letenky nezmizí, ale cestující si budou muset víc hlídat poplatky. Někteří už ruší své dovolené

Evropské letenky mohou v příštích měsících citelně zdražit: šéf Ryanairu Michael O’Leary mluví o růstu o 10 až 20 procent, zatímco Letiště Praha chystá od března 2027 zvýšení letištních poplatků o šest procent. Nejde o jednu izolovanou změnu, která by sama o sobě otočila trhem. Na ceny letenek se skládá několik tlaků najednou: dražší letecké palivo, slabší ochrana aerolinek proti výkyvům cen, vyšší náklady letišť, státní daně a do budoucna také možné rozšíření emisních povolenek. Pro cestující je podstatné hlavně to, že výsledná cena nemusí růst rovnoměrně u všech linek ani u všech dopravců.
Největší tlak přichází z paliva
Palivo patří mezi největší nákladové položky leteckých společností. Pokud jeho cena vyskočí, dopravce má jen omezený prostor, jak náklady vstřebat bez dopadu na letenky. Mezinárodní sdružení leteckých dopravců IATA odhadovalo, že průměrná cena leteckého paliva může dosáhnout 152 dolarů za barel, zatímco v roce 2025 činila 90 dolarů za barel.
Michael O’Leary v Bruselu uvedl, že Evropa může během následujících dvanácti měsíců zažít mimořádně silné zdražení letenek. Důvodem není jen aktuální cena paliva, ale i to, že aerolinkám postupně dobíhají dříve sjednané kontrakty, které je před růstem cen chránily.
Ryanair měl v době vypuknutí konfliktu s Íránem zajištěno zhruba 80 procent letošní spotřeby za 67 dolarů za barel. Od dubna příštího roku se však situace podle O’Learyho mění: firma bude mít 85 procent spotřeby nezajištěných. Pro rok 2027 má Ryanair zajištěno pouze 15 procent paliva za 85 dolarů za barel, zatímco aktuální tržní ceny jsou podle jeho vyjádření přibližně dvojnásobné.
Vyšší náklady už mění letové řády
Růst nákladů se neprojevuje jen v cenících, ale i v nabídce spojů. EasyJet v červenci oznámil, že jeho roční výdaje za palivo vzrostly o 105 milionů liber. Na první polovinu roku 2027 má zajištěno 62 procent spotřeby, na druhou polovinu už jen 37 procent. Firma zároveň uvedla, že ze zimního letového řádu vyřadí 700 tisíc míst, aby snížila spotřebu paliva.
Ryanair oznámil omezení také v Belgii, kde zruší 20 linek a více než milion míst ze zimního letového řádu. V tomto případě nejde pouze o palivo, ale i o rozhodnutí belgické vlády zvýšit od ledna leteckou daň ze dvou eur na sedm eur. Podobné kroky ukazují, že dopravci mohou na dražší provoz reagovat dvěma způsoby: zvýšením cen nebo omezením méně výhodných linek.
Praha přidá dopravcům 41 korun na odlétajícího cestujícího
Do nákladů aerolinek vstupují také letištní poplatky. Letiště Praha oznámilo prostřednictvím předsedy představenstva Radomíra Lašáka, že od března 2027 vzrostou přibližně o šest procent. Aktuálně dopravce za každého odlétajícího cestujícího z Terminálu 1 nebo 2 platí 682 korun. Šestiprocentní zvýšení znamená přibližně 41 korun navíc.
Pro cestující to neznamená, že každá letenka z Prahy automaticky zdraží o šest procent. Letištní poplatek je jen jednou částí konečné ceny a aerolinky s ním mohou pracovat různě podle konkurence na trase, obsazenosti letadla nebo vlastní cenové strategie. U velmi levných akčních tarifů ale může i několik desítek korun navíc hrát větší roli než u dražších dálkových cest.
Pražské letiště zdůvodňuje růst poplatků inflací a vyššími náklady. Současně pokračuje v modernizačních projektech. Připravuje se nový parkovací dům s 1 098 místy, jehož dokončení se předpokládá v roce 2029, rozšíření příletové hraniční kontroly v Terminálu 1 s pěti novými pasovými přepážkami a čtyřmi samoobslužnými branami EasyGoGate má být hotové na konci dubna 2027. V delším horizontu se počítá také s novou estakádou, jejíž dokončení je podle harmonogramu plánováno na rok 2031.
Co si má cestující pohlídat
Nejčastější chyba je sledovat jen základní cenu letenky a přehlédnout poplatky, příplatky a podmínky tarifu. Pokud porovnáváte nabídky, má smysl dívat se až na konečnou cenu po započtení zavazadel, výběru sedadla a dalších služeb. Právě u ní se ukáže, zda je levnější tarif skutečně výhodnější.
Vyplatí se také počítat s tím, že růst cen nemusí přijít najednou. Aerolinky mohou nejprve zdražovat vybrané termíny, oblíbené víkendové odlety nebo linky s menší konkurencí. Naopak na trasách, kde proti sobě létá více dopravců, mohou akční ceny zůstat déle, i když celkové náklady trhu rostou.
Další změny mohou přijít později kvůli emisním povolenkám. Evropská komise navrhla rozšíření systému EU ETS na část mezinárodních letů mimo Evropskou unii od roku 2029. Opatření by se mohlo týkat vybraných letů z evropských letišť do destinací vzdálených přibližně do 5 000 kilometrů od geografického středu Evropy, tedy i oblíbených cest do Egypta, Turecka nebo Tuniska.
Levné letenky tím nekončí. Jen se zvyšuje pravděpodobnost, že opravdu výhodná cena bude víc záviset na včasném nákupu, pružnosti v termínu a pečlivém porovnání konečné částky než na samotném reklamním tarifu.