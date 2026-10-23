Instalatér prozradil: proč sypat sůl do záchodu a jak často to dělat

Na sociálních sítích i v rubrikách s domácími tipy se pravidelně vrací rada nasypat večer do záchodové mísy hrst soli. Jedni slibují svěží vůni, druzí bělejší keramiku a další volnější odpad. Jedna podoba té rady opravdu pochází z instalatérské praxe, jen řeší úplně jiný problém než ten, kvůli kterému dnes po soli sahá většina domácností.
Co sůl v míse opravdu dokáže
Kuchyňská sůl je levná a v každé domácnosti po ruce, proto ji lidé zkoušejí i na úklid koupelny. Její zrnka fungují jako jemný brusný prášek. Pomohou tedy setřít povrchové nečistoty, když po nich přejedete štětkou nebo houbičkou.
Zázraky ale nečekejte. Sůl nemá na vodní kámen žádný výrazný chemický účinek, takže ho sama nerozpustí. V testu, který letos v říjnu zveřejnil web arecenze.cz, směs soli a jedlé sody nechaná v míse přes noc jen trochu povolila horní vrstvu usazenin a bez důkladného drhnutí by výsledek nebyl. Na silné nánosy je lepší sáhnout po odvápňovači z drogerie.
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Častěji se sůl doporučuje kvůli zápachu. Návody se na postupu v podstatě shodují:
před spaním vysypte do mísy asi půl hrnku soli, sůl nechte v míse celou noc, po probuzení stačí pár tahů štětkou a spláchnutí. Původní důvod celé rady: kořeny v kanalizaci
Kořeny stromů vyhledávají vlhkost, a když najdou v kanalizační trubce prasklinu nebo netěsný spoj, prorostou dovnitř. Postupně mohou trubku zúžit až úplně ucpat.
Přečtěte si také: Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila Kořeny stromů pronikají do kanalizace prasklinami a netěsnými spoji, sůl přitom poškozené místo neopraví. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hrubou sůl spláchnutou do záchodu odnese voda potrubím dál, až tam, kam kořeny prorostly. Kořen, kterého se chlorid sodný přímo dotkne, odumře. Někteří instalatéři proto sůl doporučují jako první pomoc, kterou zvládne každý sám, dokud se na potrubí nepodívá odborník.
Spolehnout se na ni ale nedá ani podle instalatérů. Narážejí přitom na tři potíže:
Sůl neopraví poškozené místo, kudy kořeny do trubky pronikly, takže cesta dovnitř zůstává otevřená. Odumřelé kořeny z potrubí samy nezmizí a dál brání vodě v odtoku. Dostat sůl ke kořenům v účinné podobě je obtížné. Pevná zrnka se mohou zachytit v ucpaném místě a situaci zhoršit, rozpuštěná sůl zase odteče dřív, než stihne zapůsobit. Jak často sůl do záchodu sypat Přečtěte si také: Indukční desky pomalu mizí: Všichni se vracejí k této možnosti z 20. let
Americký web Snopes, který ověřuje virální tvrzení, pátral, zda instalatéři opravdu doporučují sypat sůl do odpadu každý večer. Jednotné doporučení nenašel. V radách, které dohledal, se sůl objevovala jako jedna ze složek domácích směsí proti ucpání, obvykle spolu s jedlou sodou a horkou vodou. Někteří instalatéři navíc pochybují, že by samotná sůl ucpaný odpad uvolnila, a radí nelít do odpadu ve větším množství nic jiného než vodu.
Pevný rozpis proto neexistuje a doporučení se dost liší. Část návodů radí sůl použít jednou týdně. Jiné považují za dostatečné přidat lžíci soli jednou za měsíc.
Rozumné je držet se spíš střídmé varianty. Některé zdroje varují, že sůl může při častém používání kovové části potrubí časem narušovat, a proto se každodenní sypání nedoporučuje. Sůl se hodí jako doplněk pravidelného úklidu vedle štětky a běžného čisticího prostředku.
Přečtěte si také: Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit Na co si dát při čištění pozor
Když chcete do mísy přilít vodu, vezměte jen teplou z kohoutku. Voda z rychlovarné konvice je na to moc horká a keramika by při náhlém ohřátí mohla prasknout. Pokud jste záchod krátce předtím čistili gelem nebo jiným přípravkem z drogerie, nejdřív ho několikrát spláchněte. Sůl s chemickými čističi nemíchejte.
Když voda z mísy odtéká pomalu nebo se problém pořád vrací, sůl ho nevyřeší. V takovém případě je lepší zavolat instalatéra, který potrubí prohlédne a najde skutečnou příčinu.
Zdroje: https://www.snopes.com/fact-check/pour-salt-down-your-drain/, https://mrrooter.com/about/blog/2019/may/will-rock-salt-kill-tree-roots-in-a-sewer-line-, https://www.arecenze.cz/clanky/jedla-soda-a-sul-na-usazeniny-v-zachode-test-2026-vodni-kamen-nerozpusti-pres-noc-ale-povoli-povrchovou-vrstvu/, https://www.aol.com/does-adding-salt-toilet-overnight-193000363.html, https://www.realhomes.com/advice/should-you-pour-salt-down-the-drain, https://sita.sk/byvaniehrou/preco-ludia-na-zapade-sypu-do-zachoda-obycajnu-sol-ked-zistite-dovod-zacnete-s-tym-tiez/, https://www.tiscali.cz/genialni-trik-diky-kteremu-uvolnite-ucpanou-toaletu-a-zbavite-se-silneho-zapachu-staci-vam-k-tomu-1-surovina-z-kuchyne-768639, https://www.greenmatters.com/home/why-should-you-put-salt-in-your-toilet, https://www.hunker.com/13417117/why-do-plumbers-say-pour-rock-salt-down-your-toilet
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