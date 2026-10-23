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Pohřešovanou ženu našli mrtvou u Metuje. Policie zadržela podezřelého z vraždy

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Jednašedesátiletá žena z Velkého Poříčí nedorazila domů ani do práce a nebylo možné se s ní spojit. Pátrání skončilo nálezem jejího těla na břehu Metuje. Policie případ vyšetřuje jako podezření z vraždy, v noci zadržela čtyřiatřicetiletého muže.
Pohřešovanou ženu našli mrtvou u Metuje. Policie zadržela podezřelého z vraždy

Pohřešovanou ženu našli mrtvou u Metuje. Policie zadržela podezřelého z vraždy

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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