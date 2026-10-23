Vánoční stromeček na dětskou besídku: Křupavé větvičky z listového těsta a čokoládová náplň z Nutelly

Vnoučata milují vánoční stromeček z s listového těsta Připravuje se ze Nutellou, který připravuji každoročně na jejich vánoční školní besídku. dvou plátů těsta. Po upečení se pěkně rozlistují, křupou a jednotlivé vrstvy se dají snadno odtrhávat. Je to takové pečení „na efekt“, jen bez půldne stráveného v kuchyni.
Na tomhle receptu je sympatické hlavně to, že ho zvládnete i v předvánočním shonu, kdy už doma běží víc věcí najednou a člověk nechce přidávat další složitost. Děti obvykle nejvíc baví samotné trhání
zatočených větviček. Mně zase vyhovuje, že stačí pár běžných surovin a není potřeba nic vážit na gram. Klíčové je nedotahovat náplň až ke krajům a před krájením těsto trochu urovnat, aby stromeček držel tvar a nevypadal po upečení nakřivo.
Můj tip zní: Když je Nutella hodně tuhá, nechte ji pár vteřin povolit v teple. Pak se roztírá mnohem líp a spodní plát těsta se při tom zbytečně netrhá. Proč je stromeček z listového těsta na besídku tak vděčný
Podobné pečení se o Vánocích v posledních letech objevuje čím dál častěji. Dává to smysl.
Listové těsto ušetří čas, po upečení vypadá dobře a dá se z něj vytvořit efektní tvar i bez cukrářské výbavy. U dětské besídky je to přesně ten typ receptu, který člověk ocení. Nechcete stát dlouho u válu, ale taky nechcete přinést něco, co působí jako nouzovka. Recept na rychlý vánoční stromeček z listového těsta
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 18-22 minut Teplota trouby: 190 °C Počet porcí: 8-10 dětí Ingredience pro přípravu 2 balení chlazeného listového těsta ve stejné velikosti 180-220 g Nutelly nebo jiného lískooříškového krému 1 ks vejce na potření 1 lžíce mléka do vejce 2 lžíce moučkového cukru na posypání po upečení 1 lžíce nasekaných lískových oříšků nebo mandlí, volitelně Postup přípravy vánočního stromečku s Nutellou z listového těsta
1. Připravte si plech a položte na něj
pečicí papír. Troubu zapněte na 190 °C. Jestli je nutela hodně hustá, nechte ji krátce povolit při pokojové teplotě, ať se s ní nemusíte prát.
2. Rozbalte první plát
listového těsta a přeneste ho na pečicí papír. Pokud je těsto právě vytažené z lednice a kroutí se, dopřejte mu 2-3 minuty klidu. Bude poslušnější.
3. Na první plát rozetřete
Nutellu. U okrajů nechte zhruba 1 cm volný, aby náplň při pečení zbytečně neutíkala ven. Vrstva má být souvislá, ale ne vysoká jako dortový krém.
4. Přiklopte druhým plátem
listového těsta a dlaněmi ho jemně přitlačte. Oba pláty by měly ležet co nejpřesněji na sobě, bez velkých bublin vzduchu. Když někde těsto přesahuje, zarovnejte ho nožem.
5. Teď se z plátu stane stromek. Nahoře uprostřed si naznačte špičku a z obou stran seřízněte těsto do tvaru
vánočního stromečku. Vznikne trojúhelníková koruna, dole nechte širší obdélník jako kmen.
6. Po obou stranách nařežte pruhy široké asi
1,5 až 2 cm, vždy od středu směrem ven. Střed stromku nechte vcelku, bude držet celý tvar pohromadě. Dole kmen nenařezávejte.
7. Každý proužek opatrně jednou až dvakrát zatočte. Tím vzniknou větvičky. Pracujte raději pomalu, protože
listové těsto v teple rychle měkne. Když se někde objeví náplň, neřešte to, po upečení to vypadá úplně normálně.
8. Z odřezků můžete vyříznout malou
hvězdičku nebo pár dalších proužků a ozdobit jimi vršek stromku. Děti u tohohle kroku často chtějí asistovat, i když pak bývá hvězdička trochu šišatá. Pečení
9. Rozšlehejte
vejce s mlékem a stromeček celý potřete. Kdo chce, může povrch posypat trochou nasekaných oříšků. Pečte v předehřáté troubě asi 18-22 minut, až bude těsto zlatavé, nafouknuté a na pohled křupavé.
10. Po upečení nechte stromeček alespoň
10 minut odpočívat na plechu. Potom ho lehce poprašte moučkovým cukrem a podávejte nejlépe ještě vlažný. Pokud něco zůstane do druhého dne, uložte pečivo pod utěrku; nejkřupavější je ale hned po upečení. Foto: Cooky.cz, Variace vánočního stromečku se skořicí Rady a obměny, které doma fungují Nejlíp se pracuje s těstem, které je pořád trochu chladné. Jakmile moc změkne, proužky se hůř stáčejí a lepí se na prsty. Pokud peču pro menší děti, oříšky navrch nedávám. Nechávám jen lehký poprašek cukru. Pro slavnostnější vzhled můžete po upečení přidat pár tenkých linek z rozehřáté čokolády. Opravdu stačí málo. Tenhle recept snese drobné úpravy bez velkého rizika. Místo Nutelly se dá použít jemný skořicový krém, mletý mák s trochou povidel nebo hustší jablečná náplň. Na dětskou besídku ale u nás většinou vyhrává lískooříškový krém. Je to jistota a děti po něm sahají bez dlouhého přemlouvání.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková