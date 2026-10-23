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Vánoční stromeček na dětskou besídku: Křupavé větvičky z listového těsta a čokoládová náplň z Nutelly

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Když se doma začne mluvit o dětské besídce, sahám po receptu, který vypadá slavnostně, ale ve skutečnosti je až překvapivě snadný. Vánoční stromeček z listového těsta s nutelou dělám ze dvou plátů těsta, promažu je sladkou náplní, seříznu do tvaru stromku a za chvíli je na plechu dobrota, po které se u dětí jen zapráší.
Obrázek k receptu na Vánoční stromeček na dětskou besídku: Slavnostní dobrota, která ozdobí stůl a potěší malé hosty

Obrázek k receptu na Vánoční stromeček na dětskou besídku: Slavnostní dobrota, která ozdobí stůl a potěší malé hosty

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Vánoční stromeček na dětskou besídku: Slavnostní dobrota, která ozdobí stůl a potěší malé hosty
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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