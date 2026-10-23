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Rakušan s koalicí STAN a ANO v Praze 8 nesouhlasí, stále se podle něj ještě jedná

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Předseda hnutí STAN Vít Rakušan nesouhlasí s postupem spolustraníků v Praze 8, kde jednají o koalici bez vítězného uskupení 8žije a s účastí hnutí ANO. Dodal, že obecně zástupcům hnutí vyjadřuje svůj nesouhlas se vstupem do koalic s ANO tam, kde existuje alternativa. Není podle něj ještě dojednáno.
Rakušan s koalicí STAN a ANO v Praze 8 nesouhlasí, stále se podle něj ještě jedná

Rakušan s koalicí STAN a ANO v Praze 8 nesouhlasí, stále se podle něj ještě jedná

Zdroj: STAN
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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