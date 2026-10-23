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Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit

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Odskočíte si do kuchyně pro hrnek čaje a v obýváku necháte rozsvíceno, protože za chvíli jste zpátky. Spousta...
Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit

Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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