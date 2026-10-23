Elektrikář vysvětluje Čechům: vyplatí se zhasínat LED světla na pár minut nebo je lepší je nechat svítit

Odskočíte si do kuchyně pro hrnek čaje a v obýváku necháte rozsvíceno, protože za chvíli jste zpátky. Spousta lidí to dělá s dobrým pocitem, že tím chrání žárovku i peněženku. Jestli mají pravdu, záleží hlavně na tom, čím doma svítíte. Z pohledu elektrotechniky je přitom celá věc jednodušší, než jak ji podávají rodinné poučky.
Stará poučka pochází z doby zářivek
Rada nezhasínat při krátkém odchodu se nevzala z ničeho. Rozšířila se v době, kdy se v lampách a lustrech hodně rozšířily kompaktní zářivky se zatočenou skleněnou trubicí. Těm časté rozsvěcování opravdu ubíralo na životnosti. Výrobci kvůli tomu dokonce nabízeli zvláštní typy zářivek určené do míst, kde se spíná mnohokrát denně.
LED světla fungují jinak a mačkání vypínače snášejí výrazně lépe. Moderní konstrukce si s častým spínáním poradí bez větších potíží. Pokud máte doma LED, pravidlo z doby zářivek se na vás nevztahuje.
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Mnoho lidí si představuje, že rozsvícení spolkne velkou dávku proudu. Některé úsporné zdroje sice v okamžiku startu odeberou o něco víc, tahle špička je ale tak drobná, že ji přebije už krátká chvíle zbytečného svícení. Zhasnutá žárovka na svícení nic nespotřebuje. Jen při odskočení na minutu či dvě je rozdíl tak nepatrný, že vlastně nezáleží na tom, co uděláte.
Samotné LED přitom berou tak málo, že jednotlivé nezhasnutí na vyúčtování skoro nepoznáte. LED s příkonem 10 W, která tři minuty svítí v prázdné místnosti, spotřebuje asi půl watthodiny. Když se zdržíte dvě hodiny, bude to 20 Wh. Šedesátiwattová žárovka by za stejné dvě hodiny spotřebovala 120 Wh, tedy šestkrát víc. Na stejné množství světla, jaké dávala šedesátiwattová žárovka, si LED žárovka vystačí s 8 až 10 W a celkově spotřebuje až o 90 % méně energie.
Jak dlouho svítí naprázdno LED 10 W Klasická žárovka 60 W 3 minuty 0,5 Wh 3 Wh 20 minut zhruba 3,3 Wh 20 Wh 2 hodiny 20 Wh 120 Wh Největší úsporu přinese výměna žárovky Přečtěte si také: Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila
Z tabulky je vidět i druhá věc. Pokud vám ještě někde dožívá klasická nebo halogenová žárovka, její výměna za LED sníží spotřebu toho světla na zlomek, u klasické žárovky zhruba na šestinu. Toho pouhým hlídáním vypínače nedosáhnete.
Výměna klasické nebo halogenové žárovky za LED sníží spotřebu světla víc než pečlivé hlídání vypínače. Ilustrační foto. Zdroj: Anete Lusina / Pexels.
Na vyúčtování se navíc mnohem víc podepíše světlo v garáži nebo v kůlně, které po víkendovém kutění zůstane svítit až do pondělí, než krátké odskočení pro čaj.
Šatnu i kolárnu ohlídá senzor pohybu
Světlo často zůstává svítit v šatně, prádelně, dílně nebo kolárně, kam člověk zaskočí jen na chvíli a často s plnýma rukama. Odborník na osvětlení Ludvík Málek v roce 2022 v Deníku poradil vybavit chodby svítidly se zabudovaným čidlem pohybu. Jakmile z prostoru všichni odejdou, světlo se vypne bez lidského zásahu.
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Pohybové čidlo se osvědčí i venku, třeba na terase, u branky nebo u popelnic. LED se k takovému řešení hodí výborně, protože jim neustálé rozsvěcování a zhasínání nevadí. Kdo nechce vrtat do zdi, zašroubuje do objímky chytrou žárovku a zhasínání podle rozvrhu za něj obstará aplikace.
Na obalu hledejte spínací cykly
Výrobci u slušné LED žárovky uvádějí desítky tisíc hodin provozu, což při běžném domácím svícení vydá na mnoho let. Stárnutí se obvykle pozná podle toho, že světlo postupně slábne, takže na výměnu většinou zbývá dost času.
Kdo chce mít jistotu, že žárovka zvládne i časté rozsvěcování, může při nákupu zkontrolovat ještě jeden údaj. Jde o počet spínacích cyklů, který řada výrobců uvádí na krabičce nebo v technických parametrech zboží na internetu. Z něj vyčtete, kolik cvaknutí vypínače má žárovka vydržet, aniž by se pokazila. Čím častěji se v místnosti rozsvěcuje, tím vyšší číslo stojí za to hledat, typicky v koupelně, v předsíni nebo v dětském pokoji.
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Pro domácnost s LED proto platí jednoduchá rada. Když odcházíte, zhasněte a o životnost žárovky se nestarejte. Kdo na to občas zapomene, o moc nepřijde.
Zdroje: https://www2.lbl.gov/Science-Articles/Archive/energy-myths3.html, https://www.skrblik.cz/rodina/domacnost/led-zarovky/, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/usetrete-s-led-zarovkami-174051, https://www.denik.cz/cesko/sviceni-uspory-zarovky/, https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/light-sources_en, https://www.coop.co.uk/insurance/articles/energy-myths, https://efekt.gov.cz/upload/7799f3fd595eeee1fa66875530f33e8a/brozura-premiumlight.pdf, https://www.marianne.cz/marianne-bydleni/poradna/zhasinat-nebo-nechat-svitit-u-led-zarovek-dela-spousta-lidi-zbytecne-stejnou-chybu-64444
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