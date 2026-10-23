Objednal si z Temu štípačku dřeva a nečekaná schopnost stroje ho pořádně překvapila

Balíček z Temu bývá menší, než by člověk čekal od něčeho, co má štípat polena. Uvnitř leží kovový kužel se závitem a pár redukcí. Co v té nenápadné věci je, se ukáže až ve chvíli, kdy ji upnete do vrtačky.
Vrtačka, která rozlouskne poleno
Na Temu se prodávají i sady takzvaných štípacích kuželů do vrtačky, které nabídky často označují jako štípač dřeva. Kužel se upíná podobně jako vrták a chová se jako obří samořezný šroub. Hrot se zakousne do dřeva, závit si ho sám vtahuje hlouběji a tělo, které se směrem k vrtačce rozšiřuje, roztlačuje vlákna od sebe, dokud poleno nepraskne.
Nemusíte tedy máchat sekerou ani tlouct do klínu. Stačí vrtačku pevně držet a nechat nástroj pracovat. Americký program AgrAbility, který pomáhá farmářům se zdravotním omezením, ho zařadil do své databáze pomůcek. Podle jeho popisu bývá kužel levnější než klasické ruční nářadí na štípání a práce s ním stojí méně námahy.
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Největší radost udělá při drobnější práci. Podle prodejců se kužel nejvíc hodí na měkké dřevo, když z něj chcete nachystat podpal nebo rozdělit slabší polínka. Obvykle se uplatní ve chvíli, kdy máte polena už nařezaná a potřebujete z nich rychle udělat tenčí kusy do kamen nebo na grilování. Jeden český e-shop u svého kuželu o průměru 5 cm uvádí kusy dřeva do šířky zhruba 15 až 20 cm.
Štípací kužel do vrtačky se nejvíc hodí na měkké dřevo, ze kterého chcete rychle nachystat podpal do kamen. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na velké sukovité špalky z tvrdého dřeva už nestačí. To přiznávají i ti, kdo ho jinak chválí.
V balení obvykle najdete kužel o průměru mezi 32 a 50 mm a k němu redukce pro různé typy sklíčidel, nejčastěji SDS+, klasické sklíčidlo na 1/2 palce a šestihran. V českých e-shopech stojí podobné kužely zhruba 150 až 350 korun.
Přečtěte si také: Indukční desky pomalu mizí: Všichni se vracejí k této možnosti z 20. let Kus po kusu od okraje
Hrot kužele přikládejte k okraji špalku. Když jeden kus odpadne, poleno pootočte a pokračujte dál po jeho obvodu. Do středu celé kulatiny kužel nezavrtávejte, protože tam ho dřevo obklopí ze všech stran, sevře a nástroj uvízne. Silou na vrtačku netlačte. Závit si kužel do dřeva vtahuje sám a s pozvolným rozjezdem se zasekne méně často.
Při práci se vyplatí: – přídavná rukojeť, aby šla vrtačka držet oběma rukama; – vypnutý příklep, který podle jednoho z prodejců do štípání kuželem nepatří; – spojka nastavená na nižší stupeň, pokud ji vrtačka má, aby při zakousnutí kužele přestala přenášet sílu; – zpětný chod, kterým zaseknutý kužel vytočíte ven.
Kde číhá nebezpečí
Kutilové, kteří štípou kuželem poháněným motorem, i uživatelé kuželů do vrtačky popisují hlavně jeden nepříjemný okamžik. Když hrot narazí na skrytý suk, poleno se může prudce protočit a udeřit do ruky, případně se v ruce otočí samotná vrtačka. Proto je dobré každý kus před nasazením prohlédnout a suky obcházet. Poleno by navíc mělo stát na pevném a stabilním podkladu, aby při práci neuhýbalo.
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Ke kuželu nepatří volné rukavice ani volné oblečení, protože rotující závit dokáže látku zachytit a namotat na sebe. Jeden z diskutujících na fóru Energoportál takto u kuželu poháněného motorem kotoučové pily přišel o prst rukavice, naštěstí jen o ten. Ochranné brýle se naopak vyplatí, protože při štípání odlétávají třísky.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Riziko Jak mu předejít Hrot narazí na skrytý suk, poleno se prudce protočí a udeří do ruky, případně se v ruce otočí vrtačka Každý kus před nasazením prohlédnout a suky obcházet Poleno při práci uhýbá Postavit ho na pevný a stabilní podklad Rotující závit zachytí volnou rukavici nebo rukáv a namotá je na sebe Volné rukavice a volné oblečení ke kuželu nepoužívat Při štípání odlétávají třísky Nasadit ochranné brýle Kdy sáhnout po hydraulické štípačce
Kužel ve vrtačce se hodí tomu, kdo dřevo štípe jen občas a po menších dávkách. Pokud na zimu chystáte celé metry dřeva na topení, vyplatí se spíš hydraulická štípačka. Ta poleno rozrazí ocelovým klínem s obrovskou silou, takže si poradí i s dlouhými a tlustými kusy. Na občasnou přípravu podpalu ale malý kužel z balíčku stačí a v dílně skoro nezabere místo.
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Zdroje: https://www.hobynaradi.cz/stipaci-trn-kuzel-na-drevo-50mm–3x-adapter/, https://www.energoportal.cz/forum/tezba-dreva/stipacka-dreva-kuzel-2020/?kotva=stipacka-dreva-kuzel-33052, https://www.agrability.org/new-toolbox/2024/, https://www.rajvyrobku.cz/vrtak-na-stipani-palivoveho-dreva3, https://www.hobby-max.cz/stipaci-trn-kuzel-42x100mm-nastavec-na-vrtacku-sds-a-1-2-stopka-pro-snadne-stipani-dreva/, https://www.batnaradi.cz/trn-stipaci-klin-kuzel-do-vrtacky-50-mm-p29152/, https://www.temu.com/wood-splitter-drill-bit-wood-splitter-drill-bit-heavy-duty-drill-screw-cone-driver-screw-removable-firewood-log-splitter-drill-bit-log-splitters-g-601099609667447.html, https://www.husqvarna.com/cz/objevujte-a-ucte-se/chop-firewood/, https://www.chatar-chalupar.cz/stipat-jako-po-masle/, https://thewearify.com/best-wood-splitter-drill-bit/
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