Smutná zpráva: V pokročilém věku zemřel oblíbený hudebník, který se proslavil i v legendárním filmu

Zemřela výrazná osobnost bratislavské jazzové scény. Poslední rozloučení s ní se uskuteční v Bratislavě.
Slovenská hudební scéna přišla o výraznou osobnost. Ve věku 85 let zemřel jazzový kontrabasista Imrich Móži, který během své dlouhé kariéry spolupracoval s řadou známých hudebníků a působil také v orchestru Gustava Broma. Kromě koncertování a nahrávání se dostal i před filmovou kameru, kde si zahrál v československé detektivce. O jeho úmrtí informovala rodina prostřednictvím serveru Regióny.sk. Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek v Bratislavě.
Patřil k výrazným osobnostem bratislavského jazzu
Imrich Móži se během let zařadil mezi známé tváře slovenské jazzové scény. Hrál v orchestru Gustava Broma a spolupracoval například s klavíristy Ladislavem Gerhardtem a Ernestem Oláhem nebo bubeníkem Jozefem Dömem. Jeho hudební nápaditost oceňovali také další kolegové. Bubeník Laco Tropp v rozhovoru pro časopis Hudobný život vzpomínal na společný experimentální projekt, při kterém ho Móži překvapoval svými nápady. Spoluhráči se podle něj „se nestačili divit, co všechno dokázal v rámci této hudby vymyslet“.
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Móžiho talent se neomezoval pouze na hudební pódia. Objevil se také ve filmu Prípad krásnej nerestnice z roku 1973, který natočil režisér Andrej Lettrich. V kriminálním snímku ztvárnil hudebníka, zatímco hlavní roli kapitánky Marty Strelkové, která vyšetřuje záhadnou vraždu mladé ženy, hrála Emília Vášáryová. Film tak připomíná další stránku Móžiho kariéry, která vedle jazzových koncertů zahrnovala i zkušenost před kamerou.
O úmrtí hudebníka informoval server Regióny.sk s odvoláním na jeho blízké. Móži zemřel 16. října 2026 ve věku 85 let, a to doma v kruhu rodiny. Příbuzná Jessica na sociální síti napsala: „Svůj poslední výdech udělal dnes, v kruhu svých nejbližších, ve svém domově.“ Poslední rozloučení s jazzovým kontrabasistou je naplánováno na čtvrtek 22. října ve 12:30 v bratislavském krematoriu. Rodina i hudební kolegové tak budou mít příležitost připomenout si člověka, který zanechal stopu ve slovenském jazzu. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o dalším smutném skonu, a to herce Miloše Slemenského.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Regióny, Hudobný život, Facebook Jessica Shakur
Článek Smutná zpráva: V pokročilém věku zemřel oblíbený hudebník, který se proslavil i v legendárním filmu pochází z webu Světkreativity.