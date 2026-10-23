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„Vydřela jsem si vysokou, spolužák sotva odmaturoval,“ říká Alena. Po letech zjistila, kolik vydělává

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Dennívýzva
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V Česku člověk ve škole běžně nechá patnáct, někdy i šestnáct let života. Do plného pracovního režimu se proto mnoho lidí dostává až někdy po dvacítce. A pak občas přijde střet s realitou, který zabolí víc, než by člověk čekal. Jedné naší čtenářce se to stalo na třídním srazu.
Fotografie nešťastné ženy

Fotografie nešťastné ženy

Zdroj: Foto: Magnific, starší, nešťastná žena, ilustrační foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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