„Vydřela jsem si vysokou, spolužák sotva odmaturoval,“ říká Alena. Po letech zjistila, kolik vydělává

V Česku člověk ve škole běžně nechá patnáct i víc let života. Do plného pracovního režimu se proto mnoho lidí dostává až někdy po dvacítce. A pak občas přijde střet s realitou, který zabolí víc, než by člověk čekal. Jedné naší čtenářce se to stalo na třídním srazu.
Do naší e-mailové schránky dorazil příběh čtenářky Aleny T., která po třídním srazu bilancuje svá rozhodnutí. Měla dlouho pocit, že dělá přesně to, co se od ní čekalo. Učila se, dostala se na vysokou školu, dokončila ji a dnes pracuje v kanceláři za necelých 40 tisíc korun hrubého. Roky to brala jako rozumnou, vlastně bezpečnou cestu. Jenže pak přišel onen večer mezi bývalými spolužáky a s ním dost nepříjemná otázka, jestli to všechno úsilí přineslo to, co si od něj slibovala.
Na srazu se ukázaly různé životní cesty
Potkala tam bývalého spolužáka. Ze střední si ho pamatovala jako kluka, který školou spíš procházel, než že by v ní nějak vynikal. Učení mu podle ní nesedělo a jediné, v čem nebyl úplně marný, byly počítače a zeměpis. Maturitu dokonce udělal, jak sama napsala, s odřenýma ušima. Na vysokou už nešel. Nastoupil k otci do rodinné firmy v betonářství, kde se staral o IT práce.
Čas trávil mezi zakázkami, zákazníky a běžnými průšvihy, které se prostě řeší za pochodu. Po několika letech se s otcem nepohodli, odstěhoval se do Brna a našel práci v jiné firmě. Dnes dělá správce sítě a má příjmy, o kterých si ona v kanceláři může nechat jen zdát, a prý to ani nevypadá, že by se měl bát příchodu AI.
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Seděla jsem tam a najednou jsem měla pocit, že jsem něco úplně nepochopila. Já se dřela na univerzitě, on sotva prolezl střední, a stejně je dnes finančně jinde,“ napsala nám. Sama nemá pocit, že by šlo jen o obyčejnou závist. Cítí i únavu a taky zklamání z věty, kterou hodně lidí slýchá roky doma i ve škole: vystuduj, pak se budeš mít líp. Diplom sám o sobě nic nezaručuje
Alena tak vlastně poslechla rodiče i učitele a zvolila dlouhou přípravu. Celou dobu byla se svým životem víceméně spokojená, i to studium na vysoké ji bavilo. Teď ale přemýšlí, jestli to všechno stálo za to. A už dopředu má obavy z toho, jak to bude po případné mateřské, protože některé její kamarádky o práci přišly, takříkajíc pro nadbytečnost. Vidí, že ještě pár let bude muset hodně poctivě pracovat, aby si vybudovala takovou pozici, kde o ni nebudou chtít přijít.
Foto: Magnific, ilustrační foto
Její spolužák šel rovnou do práce, sbíral zkušenosti a časem získal jistotu v oboru. Alena sice roků studia nelituje, ale onou investicí do budoucnosti si už tak jistá není. „
Nevadí mi, že se má dobře, určitě to není bez práce. Ale štve mě, že já si peníze musím víc hlídat. Tak nějak jsem si připadala hloupě,“ napsala.
Její rozčarování se dá podle nás v redakci pochopit. Studium není chyba a vzdělání rozhodně není něco, co by šlo jednoduše odepsat jako zbytečnost. Jen už nefunguje jednoduchá rovnice, že vysokoškolský titul automaticky přinese nadprůměrný příjem. Zvlášť když člověk porovnává svou situaci s někým, kdo začal pracovat dřív a chytil se v žádaném oboru. Nejhorší bývá zjištění, že člověk dlouho věřil jedné správné cestě a až později si všiml, že vedle ní existovaly i jiné.
Text redakce In-Lifestyle na základě emailu od čtenářky. Máte podobnou zkušenost nebo vlastní příběh ze života? Napište nám na redakce@jjvgroup.cz. Další příběhy čtenářů rádi zpracujeme a zveřejníme.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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„Vydřela jsem si vysokou, spolužák sotva odmaturoval,“ říká Alena. Po letech zjistila, že vydělává zlomek toho, co on byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.