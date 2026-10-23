Kam zmizel Venca ze Slunce, seno? Broněk Černý se hodně změnil, slavnou roli dostal omylem

V osmdesátých letech patřil k mužům, které si diváci spojovali s úspěšnou komediální trilogií Zdeňka Trošky. Broněk Černý se ale nestal profesionálním hercem. Místo dalších filmových nabídek si vybral práci řidiče kamionu a život mimo pozornost médií.
Když se řekne Venca Konopník, většině lidí se vybaví mladík z Hoštic, který se ve filmech
Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika zapletl do milostných příběhů s Blaženou a Milunou. Jeho představitel Broněk Černý (65) přitom původně vůbec neplánoval, že by se měl objevit v hlavní roli. Na konkurz přišel vlastně omylem a původně si chtěl jen přivydělat. vzpomínal. „Roli Venci Konopníka jsem dostal omylem. Šel jsem se přihlásit jako kompars, abych dostal slíbenou stovku na pivo,“ Na roli se dokonale hodil
V roce 1983 bylo Broňkovi Černému dvaadvacet let. S kamarádem se vydal do Hoštic, kde režisér Zdeněk Troška připravoval natáčení nové komedie. Jenže dvojice si spletla termín. Místo komparzu se ocitla na konkurzu, na kterém se vybírali hlavní představitelé. Troška si mladíka všiml a zkusil s ním krátkou scénku. Černý zaujal svou přirozeností a roli Venci získal, přestože neměl herecké vzdělání ani zkušenosti, které by ho k podobné příležitosti předurčovaly.
Sám režisér na něj později vzpomínal s uznáním.
„Na tu roli Venci se prostě přesně hodil. řekl. První film měl velký úspěch a Černý se vrátil i v dalších dvou pokračováních. Na několik let se tak stal tváří postavy, kterou si lidé pamatují dodnes. Z natáčení ale neudělal začátek celoživotní herecké kariéry. Po trilogii se objevil ještě v několika menších rolích a v roce 2003 přijal nabídku Zdeňka Trošky do komedie Spolupráce s ním po celou dobu byla báječná,“ Kameňák. Pravidelnému hraní se však nevěnoval. Za volantem strávil roky
Černý si nakonec zvolil jiné povolání. Začal pracovat jako řidič kamionu a s nákladním vozem projížděl Evropu. Zatímco jeho filmové scény se opakovaly v televizních reprízách, on trávil pracovní dny na silnicích. Což se na něm dost podepsalo.
„Člověk celý dny sedí za volantem, nemá pohyb, a tak holt přibírá a kila jdou rychle nahoru,“ konstatoval před časem.
Když se po letech objevil na veřejnosti, fanoušci v něm někdejšího Vencu nemuseli na první pohled poznat. Sám se ale do centra pozornosti příliš nehrne a rozhovory poskytuje jen zřídka. K herectví se nechtěl vracet za každou cenu
Zdeněk Troška se netajil tím, že ho mrzí, že Černý u filmu nezůstal. Podle něj měl herecký talent a právě jeho přirozenost byla pro postavu Venci velkou výhodou. Černý ovšem neměl potřebu stavět svůj život na tom, zda mu někdo nabídne další roli. Přesto návrat úplně nevyloučil.
„Kdybych dostal nabídku, asi bych se nebránil.“
Nicméně zmíněný Kameňák byl jeho posledním filmovým počinem. Jinak ale zůstal u své civilní profese.
S manželkou Romanou má dvě děti, syna Ondřeje a dceru Terezu, a žije ve Strakonicích. Letos v létě se objevil také na vzpomínkové akci v Hošticích věnované Heleně Růžičkové. Venca Konopník každopádně zůstává jednou z jeho nejznámějších rolí, přestože Broněk Černý nikdy neusiloval o to, aby se stal hvězdou, kterou budou lidé potkávat na každém filmovém festivalu.
Zdroje: redakce, denik.cz, cnn.iprima.cz