Za věčným nepořádkem v domácnosti často stojí 9 organizačních přešlapů. Jejich náprava přitom není složitá

Správně zorganizované věci v domácnosti vám ušetří i nějakou tu minutu navíc. Hromadění věcí ve skříňkách je jen schovávání nepořádku. Ukliďte si doma.
I přesto, že je váš domov čistý a vše vypadá, že je úhledně uklizené, mohou být některé věci špatně zorganizované a neplní svojí funkci.
Dobře zorganizovaná domácnost vám usnadní život. Těchto devět chyb vám pomůže si správně uspořádat věci v domácnosti, vše bude úhledně uklizené, a navíc už nebudete nic složitě hledat. Úhledně srovnaný nepořádek
Na stolku pár časopisů, které možná někdy budete číst, krabice bez víček a na věci se zbytečné práší. Ve skutečnosti to není zorganizované, ale
je to nepořádek, který vypadá, že je úhledně uklizený. Přesně takto to vypadat nemá. Místo hromadění věcí, které možná jednou budete potřebovat, je ukliďte na vhodné místo, nebo je rovnou vyhoďte. Fotografie: Unsplash Příliš mnoho věcí
Není možné zorganizovat si domácnost tak, aby bylo vše jednodušší a věci se lépe hledali, pokud jich máte mnoho.
Někdy je třeba se zamyslet a věci, které opravdu nepotřebujete a které vám zabírají místo, vytřídit. Můžete je někomu darovat, prodat, nebo vyhodit. Organizace věcí
Správná organizace věcí vám usnadní život. Ve všech úložných prostorech je jednodušší si umístit věci
denní potřeby hned z kraje a ty, které používáte zřídka, umístit dozadu. Je to snadné, jednoduché a ušetří vám to čas při hledání.
Nevhodně srovnané čisticí prostředky
Máte všechny čisticí prostředky v koupelně nebo v kuchyni ve skříňce? Tak přesně tam vám moc nepomůžou. Ve skutečnosti by měly být uložené tam, kde je nejvíce potřebujete.
Čisticí prostředek na toaletu by měl být na záchodě, ten na vanu zase v koupelně a kuchyňské čisticí prostředky v kuchyni. Je to snadnější, když je máte hned po ruce. Fotografie: Pixabay Odkládání věcí na jiné místo
Každá věc patří na své místo – pokud to nebudete dodržovat, nepořádku se jen tak nezbavíte. Je to
jednoduché a rychle si na to zvyknete, jen ze začátku to vyžaduje vynaložit trošku úsilí. Naštěstí vám to zabere jen pár minut denně. Správné uspořádání pro snadnější úklid
Pokud máte vše správně uspořádané a všechny věci jsou na svém místě, je mnohem jednodušší provádět běžný úklid. To v praxi znamená, že
při běžném úklidu, jako je zametání, vytírání nebo utírání prachu, je mnohem snadnější, když nemusíte kroužit kolem nepotřebných věcí nebo každou věc nadzvedávat a přemísťovat. Neprakticky uspořádaná kuchyně
Je hezké mít každý den čistou, úhledně poskládanou kuchyňskou linku. Není ale zbytečné každé ráno vytahovat toustovač ze skříňky, abyste si udělali snídani, nebo pokaždé když si budete chtít uvařit kávu, vytahovat kávovar?
Není jednodušší si věci, které používáte pravidelně každý den, nechat připravené na lince a jen je zapnout? Uschované nechte jen ty, které každý den nepoužíváte.
Fotografie: Pixabay
Úložné krabice a boxy
Úložné krabice nebo boxy, které někdy obsahují další úložné boxy a jsou přeplněné věcmi, jež jste už opravdu dlouho nepoužili – přesně to je nepořádek. Obsah krabic a boxů
nikdo, dokonce ani vy, nevidí, a tak vše vypadá, že je úhledně uklizené. Vezměte tyto nádoby a vše, co v nich opravdu nepotřebujete, nechte jít. Přeplněná šatní skříň
Dobře srovnaná šatní skříň vám urychlí každodenní start. Oblečení, které nosíte nejčastěji, umístěte do polic, které jsou níže, a spíše dopředu, ty, které
nosíte jen při sváteční příležitosti, můžete umístit do vrchních polic nebo dozadu. Takové uspořádání je dobré i u obuvi. Ráno nebudete muset složitě hledat ve skříni, co si vezmete na sebe.
Redakce: Goodhousekeeping
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9 organizačních chyb, které jsou příčinou nepořádku v domácnosti. Vyvarovat se jich je snadné appeared first on BydlímeÚtulně.cz.