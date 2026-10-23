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Co udělá jedlá soda, ocet a citronová šťáva smíchané dohromady: 3 mocná využití v domácnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sáček jedlé sody, lahev octa a citron najdete skoro v každé kuchyni. […]
Co udělá jedlá soda, ocet a citronová šťáva smíchané dohromady: 3 mocná využití v domácnosti
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 23.10.2026 07:06
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