Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovka

Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovkaZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 23.10.2026 07:30
K řadě brněnských muralů přibyl jeden další. Velkoformátová malba nyní zdobí fasádu budovy v Pekařské...
Neoznačená vejce bez doloženého původu nabízeli ve stánku v brněnské Husitské ulici. Veterinární inspektoři...
Brno-sever povede i v dalším volebním období Martin Maleček z Hnutí SOL. Koaliční smlouvu podepsali...
Uzavírka Pisáreckých tunelů v Brně nutí obchodní řetězce i doručovací služby měnit trasy a načasování...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
- Před strážníky žena zapírala o sto šest, za ukradený deodorant jí hrozí vězení
- Obrovská podobizna česko-polské panovnice zdobí dům v Pekařské ulici
- Vejce bez označení skončila v likvidaci. Prodejci z brněnské tržnice hrozí pokuta
- Brno-sever má novou koalici. Starostou zůstane Maleček, ANO míří do opozice