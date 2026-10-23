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Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovka

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Dennívýzva
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Neobvyklý zásah zaměstnal ve čtvrtek večer policisty i hasiče v centru Brna. Devětapadesátiletý muž vylezl v Jánské ulici po okapu několik metrů nad zem, dolů už ale nedokázal slézt. Na místo dorazila zásahová jednotka i hasiči s plošinou
Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovka

Zdrogovaný muž šplhal po okapu v centru Brna. Na místo vyrazila zásahovka

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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