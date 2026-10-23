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Předpověď na celý listopad 2026: Podle meteorologů může přijít oteplení, se kterým už nikdo nepočítal

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ČHMÚ očekává v první polovině listopadu noční teploty kolem nuly. Na Slovensku se přitom může později výrazně oteplit.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:38

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