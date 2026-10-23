Předpověď na celý listopad 2026: Podle meteorologů může přijít oteplení, se kterým už nikdo nepočítal

ČHMÚ očekává v první polovině listopadu noční teploty kolem nuly. Na Slovensku se přitom může později výrazně oteplit.
Přelom října a listopadu má do střední Evropy přinést chladnější počasí, skutečná zima ale zatím není na dohled jistá. Podle meteorologických modelů se
navíc vývoj v Česku a na Slovensku může v dalších týdnech lišit. Zatímco na Slovensku se po počátečním ochlazení očekává návrat nadprůměrných teplot, český výhled počítá přinejmenším do poloviny listopadu s chladnějším počasím. Noční teploty se mohou přiblížit k nule a přes den se mají pohybovat jen kolem šesti stupňů. Jak bude vypadat druhá polovina měsíce, zatím zůstává otevřené. Začátek listopadu přinese chladnější počasí
Výstupy Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) naznačují na přelomu října a listopadu pokles teplot. Podle slovenského meteorologického webu iMeteo.sk by se tam v prvním listopadovém týdnu měly teploty vrátit k hodnotám obvyklým pro toto období. Samotné ochlazení ale neznamená,
že nastoupí dlouhotrvající zima nebo že se sníh udrží i v nížinách. Vývoj počasí se navíc může v jednotlivých částech střední Evropy lišit. Pro přesnější představu o tom, co čeká přímo Česko, je proto důležité sledovat také výhledy tuzemských meteorologů.
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Podle výhledu iMeteo.sk by se od druhého listopadového týdne mělo na Slovensku postupně oteplovat, nejprve především na západě a severozápadě země. Ve druhé polovině listopadu by tam teploty mohly být o jeden až dva stupně vyšší, než je pro danou dobu obvyklé. „
,“ napsal web. Za tímto vývojem má stát rozložení tlakových útvarů, které umožní přísun teplejšího vzduchu z jihu. Současné modely přitom nenaznačují výraznější příliv arktického vzduchu. Jde však o dlouhodobý výhled, jehož podrobnosti se ještě mohou změnit. Modely naznačují, že téměř do celé Evropy bude proudit teplý vzduch z jižních šířek
Fotografie: Freepik
Výhled Českého hydrometeorologického ústavu je pro české území do poloviny listopadu méně teplý než slovenská předpověď. „
Předpokládáme, že období od 19. října do 15. listopadu 2026 bude teplotně průměrné až slabě podprůměrné,“ uvedli meteorologové. V týdnech od 2. do 15. listopadu očekávají průměrné noční teploty kolem nuly a nejvyšší denní teploty přibližně šest stupňů. Rána tak mohou být citelně chladná a místy se mohou objevit i mrazíky. Výhled ČHMÚ ale končí 15. listopadu, takže z něj nelze spolehlivě určit, jaké počasí přinese zbytek měsíce. Zda se i do Česka později vrátí teplejší vzduch, ukážou až další aktualizace předpovědních modelů. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali o počasí, které by nás mělo čekat tuto zimu.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
iMeteo, ČHMÚ
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Předpověď na celý listopad 2026: Podle meteorologů může přijít oteplení, se kterým už nikdo nepočítal pochází z webu Světkreativity.