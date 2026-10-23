Narozeninové eso na závěr. Jihostroj zdolal Beskydy 3:0

Jihostroj České Budějovice - Black Volley Beskydy 3:0 (26:24, 25:16, 29:27)
Jihostroj České Budějovice: Bartůněk, Ihnát, Taylor-Parks, Brichta, Gironi, Billich, libero Boiko. Střídali: Perry, van Geel, Skolka
Black Volley Beskydy: Crowther, Sztolarik, Zelenka, Přibyl, Mišek, Kim, libero Vitásek. Střídali: Malík, Bradáč, Gelnar, Bell
Nejvíce bodů: Ihnát 17, Billich 12, Gironi 11 – Sztolarik 10, Mišek 9, Přibyl 8. Útoky: 44:31. Esa: 4:5. Bloky: 11:4. Chyby soupeře: 21:27. Rozhodčí: Dominik Činátl a Jan Krtička. Diváci: 682. Popis utkání
První set byl od začátku vyrovnaný. Jihostroj si v prostřední části vytvořil náskok 16:14, Beskydy však držely kontakt a před koncovkou otočily na 21:20. Domácí byli úspěšní především v útoku, kde v úvodní sadě dosáhli 58procentní úspěšnosti, zatímco na servisu ani jednou přímo nebodovali. Rozhodující výměny zvládl lépe Jihostroj a set získal 26:24. V jeho základní sestavě nastoupil Fabrizio Gironi, který si připsal první start v české extralize.
Druhá sada měla výrazně jednoznačnější průběh. Jihostroj vedl 8:5 a následně odskočil až na 16:8. Beskydy se tentokrát do hry nedokázaly vrátit; domácí dobře bránili na síti, zapsali čtyři bloky a dva přímé body z podání, zatímco hosté přidávali i vlastní chyby. Náskok narostl až na 21:11 a Jihostroj dovedl set k vítězství 25:16.
Ve třetím setu se obraz hry znovu změnil. Beskydy začaly vedením 8:3 a ještě později držely náskok 16:14. Jihostroj však manko postupně smazal, před koncovkou otočil na 21:20 a následovala dlouhá přetahovaná o každý míč. Hostům pomáhal servis, ze kterého ve třetí sadě získali čtyři esa, domácí naopak drželi 62procentní úspěšnost útoku. Za stavu 28:27 šel na podání Jakub Ihnát a na své třicáté narozeniny ukončil celý zápas vítězným esem. Jihostroj získal třetí set 29:27 a celý duel vyhrál 3:0.
Ohlasy:
Jakub Ihnát (smečař VK Jihostroj České Budějovice): „Výhra 3:0 a tři body jsou skvělý narozeninový dárek. Servis nám ale nešel tak, jak bychom chtěli, poměrně dost jsme ho kazili. Máme v DNA, že jím chceme tlačit a hrát agresivně, takže musíme být trpěliví, protože servis je naše velká zbraň. Skandování mého jména po zápase bylo krásné. O to zvláštnější, že jsem v téhle hale dřív hrával proti Jihostroji. Fanouškům za to moc děkuju.“
Zdeněk Šmejkal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Další domácí zápas jsme zvládli za tři body, ale pořád máme co zlepšovat. Beskydy podaly bojovný výkon a udělaly dvě dramatické koncovky. Z týmu ale znovu cítím mentální i herní sílu – i když prohráváme o dva nebo tři body, jsme schopní se do setu vrátit a uhrát ho. Když zapracujeme na našich bolístkách, hlavně na množství chyb na servisu a příjmu, bude to lepší a lepší.“
Michal Přibyl (kapitán Black Volley Beskydy): „Začali jsme špatně. Jihostroj doma ukázal, že je lepší než my, ale dokázali jsme se vrátit do prvního setu a dostat ho do koncovky. Druhý byl v režii Jihostroje, třetí jsme naopak začali výborně a domácí zatlačili. Oni se ale dotáhli a v další vyrovnané koncovce ukázali zkušenost. My se musíme zlepšit do dalších zápasů.“ Šimon Špišský (trenér Black Volley Beskydy): „Rozhodl servis a příjem. V koncovkách jsme nebyli dostatečně připravení a nezvládli jsme je ani v hlavách. Proto z toho bohužel byla porážka 0:3.“