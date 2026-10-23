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Narozeninové eso na závěr. Jihostroj zdolal Beskydy 3:0

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Druhý zápas sezony ve Sportovní hale skončil jasným vítězstvím Jihostroje 3:0. Tentokrát ale hostující Beskydy drželi s domácími krok a o výsledku se rozhodovalo až v těsných koncovkách. Mužem zápasu se stal Jakub Ihnát, který v den svých třicátin zaznamenal 17 bodů a celý zápas uzavřel esem.
Narozeninové eso na závěr. Jihostroj zdolal Beskydy 3:0

Narozeninové eso na závěr. Jihostroj zdolal Beskydy 3:0

Zdroj: VK Jihostroj
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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