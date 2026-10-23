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Hašek tvrdí, že jeho jméno je v NHL tabu. Teď na ligu přitvrdil ještě víc

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Dennívýzva
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Statisíce lidí v tom viděly dojemnou chvilku, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Dominik Hašek propagandu. Ovečkinovi synové vítali tátu do mikrofonu na ledě Capitals a legendární brankář to označil za zneužití dětí.
Hašek tvrdí, že jeho jméno je v NHL tabu. Teď na ligu přitvrdil ještě víc

Hašek tvrdí, že jeho jméno je v NHL tabu. Teď na ligu přitvrdil ještě víc

Zdroj: Profimedia / Washington Capitals
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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