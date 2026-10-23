Hašek tvrdí, že jeho jméno je v NHL tabu. Teď na ligu přitvrdil ještě víc

Hašek tvrdí, že jeho jméno je v NHL tabu. Teď na ligu přitvrdil ještě vícPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hašek tvrdí, že jeho jméno je v NHL tabu. Teď na ligu přitvrdil ještě vícZdroj: Profimedia / Washington Capitals
Článek byl publikován 23.10.2026 07:40
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