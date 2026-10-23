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Velká banka upozornila Čechy na víkendové omezení. Několik hodin nepůjdou ani platby

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Klienti jedné z bank působících na českém trhu se musí připravit na výrazné omezení služeb. Během nadcházejícího víkendu nebude několik hodin dostupné internetové ani mobilní bankovnictví, komplikace se dotknou také převodů peněz a placení na internetu. Odstávka navíc připadne na noc, kdy se v Česku mění čas. Banka proto doporučuje počítat s omezením předem.
Klienti jedné z bank působících na českém trhu se musí připravit na výrazné omezení služeb.

Klienti jedné z bank působících na českém trhu se musí připravit na výrazné omezení služeb.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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