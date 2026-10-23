Velká banka upozornila Čechy na víkendové omezení. Několik hodin nepůjdou ani platby

Plánovanou technickou odstávku oznámila mBank, která v neděli 25. října dočasně vyřadí z provozu několik důležitých bankovních systémů. Omezení začne ve dvě hodiny ráno a podle zveřejněného harmonogramu potrvá do devíti hodin zimního času. Celkem tak půjde o sedmihodinové období, během kterého klienti nebudou moci využívat některé běžné služby.
Technické práce jsou součástí modernizace systémů, která vyžaduje jejich aktualizaci a následné opětovné spuštění. Banka upozornila, že zásah bude rozsáhlejší než běžná údržba. Zákazníkům proto doporučuje počítat s dočasnou nedostupností služeb, které jinak využívají nepřetržitě.
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Omezení zasáhne také internetové nákupy
Nejvýrazněji se odstávka projeví při používání mobilní aplikace a internetového bankovnictví. Klienti se během vymezených hodin nedostanou ke správě svých účtů a nebudou moci běžným způsobem zadávat bankovní převody. Pozastaveno bude rovněž odesílání a přijímání plateb, což může zkomplikovat situaci lidem, kteří potřebují peníze převést bez odkladu.
Omezení zasáhne také platby kartou na internetu, takže zákazníci mohou narazit na potíže při dokončování nákupů v internetových obchodech. Nedostupné budou rovněž služby využívající bankovní aplikaci, například zadávání plateb prostřednictvím QR kódů. Samotné oznámení banky ovšem výslovně neuvádí, že by mělo dojít také k plošnému přerušení běžného placení kartou v kamenných obchodech.
Nedostupná bude i zákaznická linka
Technické práce se neomezí pouze na elektronickou správu účtů. mBank oznámila také dočasnou nedostupnost svého systému pro podávání žádostí o nové bankovní produkty. Během odstávky nebude fungovat ani telefonická zákaznická linka mLinka a systém bankovních SMS zpráv.
Zákazníci se proto nebudou moci spoléhat na obvyklé komunikační kanály, pokud budou potřebovat řešit záležitosti související s účtem. Problematická může být například situace, kdy někdo potřebuje v noci změnit nastavení platební karty nebo ověřit provedení převodu. Rozumným opatřením je proto vyřídit důležité bankovní operace ještě před začátkem plánovaného omezení.
Odstávka připadne na změnu času
Zajímavou okolností je samotný termín technických prací. V neděli 25. října totiž v České republice končí letní čas a hodiny se ve tři ráno posunou zpět na druhou hodinu. Banka ve svém českém oznámení výslovně uvádí, že plánovaná odstávka od 2:00 do 9:00 se řídí zimním časem.
To je důležité zejména pro zákazníky, kteří chtějí ještě během noci uskutečnit platbu nebo použít aplikaci. Kvůli opakování druhé hodiny by totiž při nepřesném určení času mohlo dojít k nedorozumění. Pro klienty je rozhodující zveřejněný harmonogram, podle kterého by měly být služby znovu dostupné v neděli dopoledne.
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Důležité platby je vhodné vyřídit předem
Klienti, kteří potřebují během víkendu odeslat peníze, by měli převody uskutečnit s dostatečným předstihem. Totéž platí pro platby za internetové nákupy, u nichž může být během odstávky problém s dokončením transakce. Pokud někdo plánuje vyšší výdaje nebo výběr hotovosti, vyplatí se také předem zkontrolovat dostupný zůstatek a nastavené limity na kartě.
Po obnovení systémů se mohou někteří zákazníci setkat s tím, že jim internetové bankovnictví nezobrazí aktuální podobu stránky. V takovém případě banka doporučuje její obnovení pomocí kombinace kláves Ctrl + F5. mBank současně upozorňuje, že se bude snažit všechny dotčené systémy uvést do provozu co nejdříve, přesný okamžik obnovení však bude záviset na dokončení technických prací.
Plánované výluky nejsou výjimečné
Podobná omezení se v posledních měsících objevila také u dalších bank působících na českém trhu. Například Raiffeisenbank v říjnu naplánovala několik nočních odstávek internetového a mobilního bankovnictví, při kterých nebyly dostupné ani některé související služby.
Rozdíl mezi jednotlivými bankami přitom spočívá především v rozsahu výluky. Zatímco někde přestane fungovat pouze přihlášení do aplikace, jinde se omezení dotkne také platebních operací nebo internetových nákupů. Právě současné přerušení několika služeb představuje pro klienty mBank hlavní komplikaci nadcházejícího víkendu. Technická odstávka je plánovaná a její oznámení samo o sobě neznamená bezpečnostní incident ani ohrožení uložených peněz.
mbank.cz, penize.cz, tn.nova.cz