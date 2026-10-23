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HOTOVO! Posvěcené muzikály: Jaroslav Svěcený mění patnáct slavných hitů v houslový zážitek

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Houslový virtuos Jaroslav Svěcený představuje nové album Posvěcené muzikály, které propojuje slavné melodie z muzikálového světa s jedinečným zvukem sólových houslí a orchestru. Na vzniku nahrávky se podíleli také muzikálový odborník, textař a producent Michael Prostějovský a pořad Muzikál expres Českého rozhlasu Dvojka. Album vychází na CD i vinylu a nabízí patnáct známých muzikálových hitů v instrumentálním podání, v němž hlavní roli hrají housle.
Jaroslav Svěcený, Michael Prostějovský

Jaroslav Svěcený, Michael Prostějovský

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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