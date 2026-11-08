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Horký popel v popelnici zapálil dům v Charvátech. Škoda je tři miliony

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Požár rodinného domu v Charvátech na Olomoucku způsobil v neděli horký popel vysypaný do plastové popelnice. Oheň zachvátil celou střechu, událost se naštěstí obešla bez zranění.
Horký popel v popelnici zapálil dům v Charvátech. Škoda je tři miliony

Horký popel v popelnici zapálil dům v Charvátech. Škoda je tři miliony

Zdroj: HZS Olomouckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 13:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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